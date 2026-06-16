Procon Guarulhos realiza operação de fiscalização em mais de 40 pet shops de vários bairros

O Procon Guarulhos realizou no período de 25 de maio a 12 de junho, uma operação especial de fiscalização em mais de 40 pet shops localizados nos bairros Gopoúva, Macedo, Parque Continental I, Vila Galvão, Cocaia, Jardim Cumbica, Vila Nova Bonsucesso, Carmela, Vila Barros, Ponte Grande, Jardim Valéria, São João, entre outros.

A ação teve como objetivo verificar o cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor, especialmente em relação à comercialização de produtos sem indicação de preço, produtos vencidos e itens sem a devida rastreabilidade, garantindo maior segurança aos consumidores e aos animais de estimação.

Durante a fiscalização, as equipes também desenvolveram um trabalho de orientação e conscientização junto aos fornecedores, reforçando a importância do cumprimento das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A iniciativa buscou destacar a responsabilidade dos estabelecimentos na oferta de produtos adequados ao consumo e dentro dos padrões exigidos pela legislação.

Orientação ao consumidor

Além da fiscalização, o Procon Guarulhos reforçou a importância da atenção dos consumidores no momento da compra, orientando-os a verificarem informações como prazo de validade, condições de armazenamento, procedência dos produtos e a correta exposição dos preços.

De acordo com o órgão, a comercialização de produtos destinados aos animais exige cuidados, uma vez que se trata da saúde e do bem-estar de seres vivos. Dessa forma, ações fiscalizatórias e educativas são fundamentais para assegurar que os produtos ofertados no mercado estejam em conformidade com a legislação e não representem riscos aos animais e a seus tutores.

O Procon Guarulhos informa ainda que seguirá realizando operações periódicas de fiscalização em diversos segmentos do comércio com o objetivo de promover relações de consumo mais seguras, transparentes e equilibradas para toda a população.