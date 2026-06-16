Metrô em Guarulhos avança e prefeito Lucas Sanches afirma que projeto começa a sair do papel

Uma das promessas mais antigas e aguardadas pelos moradores de Guarulhos voltou a ganhar destaque nesta semana. O prefeito Lucas Sanches visitou as obras de expansão do sistema metroviário e afirmou que o projeto do metrô na cidade finalmente começa a se transformar em realidade após décadas de expectativas e anúncios.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito relembrou que a população guarulhense ouve falar sobre a chegada do metrô desde a infância e destacou a importância do avanço das obras para a mobilidade urbana da cidade. Segundo ele, a iniciativa representa um marco histórico para Guarulhos, que há anos enfrenta desafios relacionados ao trânsito e ao deslocamento diário de milhares de trabalhadores que seguem para a capital paulista e outras regiões da Grande São Paulo.

A ampliação da malha metroviária é considerada estratégica para integrar ainda mais Guarulhos ao sistema de transporte metropolitano, oferecendo novas alternativas de deslocamento, reduzindo o tempo de viagem e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

O projeto do metrô é uma reivindicação histórica dos moradores e acompanha o crescimento populacional e econômico do município, que atualmente é a segunda cidade mais populosa do Estado de São Paulo. A expectativa é que a nova estrutura fortaleça a mobilidade urbana e impulsione o desenvolvimento da região nos próximos anos.

Embora a conclusão das obras ainda dependa do cronograma definido pelo Governo do Estado, o andamento dos trabalhos é visto por moradores e autoridades como um passo importante para que o antigo sonho do metrô em Guarulhos deixe de ser apenas uma promessa e se torne uma realidade para a população.