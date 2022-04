Spotify anuncia data de estreia da série em áudio ‘Batman Despertar’

Os fãs de Batman podem comemorar porque mais uma produção da história do homem-morcego está próxima de ser lançada. O Spotify, Warner Bros. e DC anunciaram a data de lançamento da audiossérie Batman Despertar (Batman Unburied, em inglês).

O podcast estreia no dia 3 de maio deste ano. Batman Despertar é um thriller psicológico que levará os ouvintes a uma nova jornada nas profundezas da mente de Bruce Wayne, apresentando uma série de reviravoltas sombrias com alguns vilões clássicos de Batman.

Quando o público conhece Bruce Wayne, ele é um patologista forense, trabalhando nas entranhas do Hospital de Gotham e encarregado de examinar as vítimas do criminoso conhecido como O Ceifador, um assassino em série horrível que ataca os cidadãos de Gotham. Wayne não apenas será forçado a enfrentar seus próprios demônios mentais, mas também terá que superá-los para salvar os cidadãos de Gotham com o seu alter ego Batman.

O roteiro original dos Estados Unidos, produzido por David S. Goyer, recebeu oito adaptações desenvolvidas para Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México. Aqui, Rocco Pitanga será o intérprete do protagonista.

“Temos a oportunidade única de inaugurar uma nova era dos super heróis da DC amados universalmente por meio do mundo do áudio, dublado por elencos de estrelas. O poder dos podcasts nunca foi tão evidente quanto com a obra-prima sonora arrepiante de David Goyer, que conta a história transcendente do primeiro e único Bruce Wayne”, afirmou Dawn Ostroff, Diretora de Conteúdo e Publicidade no Spotify.