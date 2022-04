Projeto Identidades explora a vida e o legado do patrono escolar Castro Alves

Os professores da Escola da Prefeitura de Guarulhos Castro Alves, localizada no Jardim Ponte Alta II, elaboraram com os alunos do ensino fundamental (1º ao 5º ano) o projeto Patrono Escolar – Identidades, Criando Raízes durante o mês de março. A equipe escolar desenvolveu diversas atividades que mostraram às crianças desde o campo de pesquisa até o conhecimento das obras mais importantes do escritor Castro Alves, sua vida e legado.

“Para se sentir parte de algo ou de algum lugar você deve de fato conhecer e se apropriar de tudo que está ao seu redor. Nossa escola recebeu o nome de Castro Alves e, apesar de termos fotos espalhadas pela escola, as crianças pouco sabiam sobre ele, por isso resolvemos ir um pouco mais a fundo e trazer de forma lúdica e didática a história e o legado do nosso patrono”, destaca o Diego Ramos Sabino, coordenador pedagógico da unidade escolar.

O trabalho desenvolvido nesse projeto, além de permitir conhecer as principais obras do autor, abriu aos professores uma série de possibilidades de ações formativas que foram exploradas por meio de roda de conversa sobre o preconceito, o trabalho de diferentes gêneros textuais com as crianças e a confecção de livros sobre Castro Alves.

Os professores especialistas também buscaram dentro das áreas de conhecimento explorar o tema, além de abordar a importância sobre as questões de luta contra o preconceito racial, tendo como norteador do projeto a proposta curricular da rede. “A ação traz a perspectiva e a verdadeira faceta da nossa unidade escolar, a de não esperar datas específicas pra trabalhar problemas diários, gerando reflexão para as questões raciais no cotidiano dos alunos”, ressalta Sabino.

O projeto potencializou importantes reflexões entre alunos e educadores, promovendo grandes aprendizados e socialização entre todos os envolvidos.