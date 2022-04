Festival de Outono Akimatsuri começa neste final de semana com várias atividades para toda a família

Acontece nos dias 09, 10, 16 e 17 de abril, um dos maiores eventos da comunidade japonesa, o Festival de Outono Akimatsuri. Em sua 35ª edição, traz um pedacinho do Japão para a cidade de Mogi das Cruzes, localizada apenas 50 minutos de Guarulhos. São quatro dias de muitas atividades, incluindo shows musicais japoneses, danças típicas e apresentações de taiko, que são os tambores japoneses. Nomes consagrados da música nikkei estarão presentes, como os cantores Joe Hirata, Karen Ito, Florinda Nakai, Pamela Yuri, Ricardo Nakase, Bandas Tontonmi, Heroes Sanshin, além de grupos de dança e taiko conhecidos, como Satoru Saito, Requios Gueinou DouKoukai, entre outros.

O evento, organizado pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes, espera reunir 80 mil pessoas em quatro dias de atividades. No Akimatsuri, tudo é preparado para que a pessoa vivencie a cultura japonesa. Desde a decoração até as atrações de palco, oficinas culturais e praça de alimentação. “Nosso objetivo é oferecer uma experiência cultural com atividades que resgatam costumes e tradições japonesas”, frisa o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda.

Outro ponto bastante destacado na festa é a contribuição japonesa para o desenvolvimento da agricultura na região. Mogi das Cruzes é uma das maiores produtoras de caqui, nêspera e outros itens agrícolas, uma herança japonesa para a cidade. Para destacar esse potencial, dentro da festa tem um Pavilhão Agrícola, com itens hortrifrutigranjeiros para exposição, e um pavilhão para venda a preço de produtor. “A agricultura é um motivo de orgulho para todos nós, por isso, sempre destacamos no Akimatsuri, que aliás surgiu justamente para agradecer as boas colheitas”, destaca o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes.

Mais de 40 atrações culturais

São mais de 40 atrações nikkeis sobem no palco durante os quatro dias de atividades, com shows musicais japoneses, com instrumentos clássicos, danças típicas e apresentação de taiko, que são os tambores japoneses. São grupos que trazem um pouco da cultura de cada província do Japão. O festival também tem uma Vila Cultural com Tanabata, árvore na qual são penduradas filipetas de papel com pedidos para que sejam atendidos e o Buda para que o visitante molhe-o com água doce para que seus desejos sejam realizados. A Cerimônia do Chá é outra atração disponível.

Lanternas japonesas

A cerimônia de Tooro Nagashi é um dos pontos mais fortes no Akimatsuri, porém acontece apenas no primeiro sábado, dia 09. É uma tradição japonesa de soltar lanternas feitas de isopor com uma vela dentro em uma lagoa. No Japão, isso é feito no feriado de Finados, a fim de homenagear os entes queridos. No Akimatsuri, a tradição é praticada para unir a família e despertar nas crianças sentimentos de gratidão, amor e fé. Qualquer pessoa pode participar. Cada tooro ou lanterna, é vendido a R$ 15. A quantidade é limitada e está sujeita à disponibilidade do momento. Por isso, é recomendado que os pais comprem com antecedência. O Tooro Nagashi acontecerá às 17h30 do sábado, mas o evento abre para o público, às 10h.

Ampla Praça de Alimentação

O Akimatsuri tem uma ampla praça de alimentação, com mais de 30 boxes em que o visitante pode encontrar deliciosos pratos da culinária japonesa, dentre outros. Neste ano, a novidade é o Pastel de Belém da Quinta do Olivardo, de São Roque, eleito o melhor do Estado, em premiação realizada no Festival Gastronômico Sabor de SP, promovido em novembro do ano passado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Além de saboroso, o doce também contagia quem está por perto. Isso porque a cada fornada, o restaurante toca um sino e funcionários e clientes batem palmas. A promessa é que essa tradição realizada há anos em São Roque também seja feita no Akimatsuri.

Horário e valores

09 de abril de 2022 (sábado): das 10h às 22h

10 de abril de 2022 (domingo): das 10h às 21h

16 de abril de 2022 (sábado): das 10h às 22h

17 de abril de 2022 (domingo): das 10h às 21h



Estacionamento: R$ 25

Entrada (valor integral): R$ 16

Entrada (meia): R$ 8 (válida para estudantes mediante a carteirinha, professores e pessoas acima de 60 anos.

Cortesia: Crianças até 6 anos de idade.

Cortesia: Portadores PNE e 1 acompanhante. É necessário apresentar o cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência ou documento emitido pelo INSS, atestando a aposentadoria. O documento de identidade com foto também é exigido.

Venda on-line

https://www.sympla.com.br/evento/35-festival-de-outono-akimatsuri/1510340



Endereço:

Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes

Avenida Japão, 5.919, bairro da Porteira Preta, Mogi das Cruzes.

Informações

(11) 4791-2022 ou www.akimatsuri.com.br