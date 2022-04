Monte Verde poderá receber até 20 mil turistas no período da Páscoa

Com a chegada do feriado prolongado, a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move) espera receber até 20 mil turistas no período, no distrito de Monte Verde, Sul de Minas, cerca de 80% dos leitos. A agência oferece, em seu site, uma lista com dezenas de alternativas de hotéis e pousadas, além de atrações para lazer.

Famílias e casais que buscam tranquilidade e um clima mais ameno no feriado de Páscoa encontram no distrito a opção ideal, com atrações e hospedagens para todos os gostos e bolsos.

Eleito o destino mais acolhedor do Brasil pelos usuários da plataforma Booking.com, Monte Verde é um distrito de Camanducaia, município localizado a apenas a 165km de São Paulo. Famoso pela história cultural, atrai turistas de todo o país que buscam experiência gastronômica e natureza exuberante.

Conhecida pelas temperaturas amenas, a previsão para os três dias de feriado traz mínimas de 7°C na sexta, sábado e domingo, e máximas de até 18°C.

E, se Páscoa é a época dos chocolates, os visitantes podem esperar encontrar diversas opções para apreciar durante a estadia, com fábricas espalhadas pelo distrito, além dos cafés e boulangeries que possuem cardápios variados.