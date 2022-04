Campos do Jordão espera mais de 120 mil turistas no feriado de Tiradentes

Campos do Jordão/SP, na Serra da Mantiqueira, é uma excelente opção para curtir o feriado prolongado de Tiradentes, 21 de abril. Além dos inúmeros atrativos em meio à natureza, a cidade estará repleta de atividades culturais no final de semana. A expectativa é que mais de 120 mil turistas passem por Campos no período.

Motivo de comemoração para a Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE): “Após o sucesso da Páscoa, quando recebemos um público rotativo de mais de 100 mil turistas na cidade, estamos muito otimistas em relação ao feriado de Tiradentes. Após dois anos de muita dificuldade diante da pandemia, só temos que agradecer e festejar a retomada do turismo”, ressalta o presidente da ACE, Guilherme Centofante.

A campanha de Páscoa contou com decoração temática e atividades na cidade, numa ação conjunta da Prefeitura de Campos, Associação Comercial e Empresarial (ACE), União dos Empresários, Fundação Lia Maria Aguiar e Estrada de Ferro Campos do Jordão. Por sinal, a decoração segue até o domingo (dia 24).

O feriado da Páscoa abriu a temporada de outono/inverno na cidade: “Vale ressaltar a alta gastronomia que atrai turistas de todos os cantos, assim como os tradicionais chocolates. Além disso, os inúmeros passeios em meio à natureza e atrativos turísticos para todos os gostos. E nesta época do ano, a cidade fica mais charmosa do que nunca com os tradicionais tapetes de folhas secas de plátanos pelo chão”, enfatiza o presidente.

Centofante destaca ainda que são mais de 240 meios de hospedagem — dos mais simples aos luxuosos– e uma imensa variedade de atrativos turísticos que a cidade oferece: Horto Florestal, Pico do Itapeva, Ducha de Prata, Parque da Lagoinha e muito mais. “Fica o convite para que venham desfrutar do charme do outono em Campos do Jordão, afinal, estamos na cidade mais alta do Brasil”.

ATIVIDADES CULTURAIS — Em meio às inúmeras atividades que acontecem durante o feriado prolongado, destaque para o “Festival Arte no Outono”, uma série musical com ícones da cultura brasileira. A abertura acontece no sábado (23), às 19h, com show de Paulinho da Viola. As apresentações acontecem no auditório Cláudio Santoro com ingressos à venda. Mais informações pelo site . O Auditório fica à Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, número 1880, Alto Boa Vista.



Já no domingo (24), às 11h, a dica fica por conta da apresentação da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região no Parque da Lagoinha, comum repertório extremamente eclético contendo desde a Nona Sinfonia de Beethoven a Barcarolle e Hey Jude dos Beatles. A entrada é gratuita (estacionamento pago). O Parque fica à Avenida Pedro Paulo, número 1455, Lagoinha.