Governador Rodrigo Garcia acolhe demandas dos prefeitos e reforça compromisso com o Alto Tietê

O governador Rodrigo Garcia atendeu ao pedido do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e esteve em Mogi das Cruzes, nesta quarta-feira (20), onde participou de reunião de trabalho com prefeitos, lideranças e empresários da região.

Acompanharam o governador os secretários de Estado, Marcos Penido (Infraestrutura e Meio Ambiente), Marina Bragante (Desenvolvimento Econômico), Cauê Macris (Casa Civil) e Rubens Cury (Desenvolvimento Regional).

Durante a audiência na sede da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Garcia acolheu as demandas regionais e municipais e reforçou o compromisso com o Alto Tietê.

Entre as demandas apresentadas pelo Conselho de Prefeitos estão a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano para a população, que servirá de retaguarda no atendimento público de saúde de toda região; a implantação de uma alça de acesso do Rodoanel no município de Suzano e a implantação de uma nova unidade do Baep – Batalhão de Ações Especiais de Polícia na região. Os prefeitos também apresentaram demandas municipais.

“Foi uma agenda muito produtiva e satisfatória, onde pudemos apresentar as demandas regionais e as demandas pontuais de cada município, sobretudo pela atenção do governador que possui uma visão municipalista e que entende as necessidades dos municípios”, disse o presidente do Condemat e prefeito de Guarulhos, Guti.

Uma nova visita do governador à região está prevista para o mês de maio, por meio do programa “Governo na Área”, com a presença de todos os secretários de Estado para anúncio de investimentos e assinatura de convênios contemplando a região.

“Nesta próxima oportunidade nós teremos a devolutiva de muitas das demandas apresentadas ao governador, que tem sido muito atencioso com a nossa região”, reforçou Guti.

Com relação às demandas regionais apresentadas, o governador confirmou que está prevista para o mês de maio a abertura do chamamento público para a organização social que irá administrar o Hospital das Clínicas de Suzano para que a unidade passe a funcionar de portas abertas para a população. Além disso, o projeto executivo da alça de acesso do Rodoanel no município de Suzano está sendo finalizado e deve ser aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) também no mês de maio.

“Estamos trabalhando com prioridade em cima das pautas regionais e municipais apontadas pelos prefeitos. Em maio teremos avanços no HC de Suzano e na alça de acesso do Rodoanel, além de outras demandas que vêm neste mesmo contexto, fortalecendo saúde, mobilidade urbana, segurança pública e infraestrutura na região”, disse Garcia.

O governador também elogiou a proposta de criação da ADAT – Agência de Desenvolvimento Econômico do Alto Tietê, que servirá como um braço do Condemat no suporte aos empresários e comerciantes da região.

“Este é um trabalho muito importante do Condemat que vai mostrar as potencialidades da região e preparar os municípios para receber investimentos e promover a geração de emprego e renda para a população”, concluiu.

Participaram da reunião os prefeitos Luís Camargo (Arujá), Carlos Alberto Inho (Biritiba Mirim), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), José Luiz Eroles Freire (Guararema), Eduardo Boigues Queroz (Itaquaquecetuba), Caio Cunha (Mogi das Cruzes), Vanderlon Gomes (Salesópolis) Adriano Levorin (Santa Branca) Carlos Chinchila (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano); os vice-prefeitos Adriana Rufo (Biritiba Mirim), Daniel Balke (Ferraz de Vasconcelos), Odvane Rodrigues da Silva (Guararema), Priscila Yamagami (Mogi das Cruzes) e Geraldo Oliveira (Poá); os deputados estaduais André do Prado, Estevam Galvão, Jorge Wilson e Marcos Damásio; vereadores, secretários municipais, lideranças e empresários da região.