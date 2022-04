Silvana Siqueira relaciona a psicologia diante do comportamento alimentar

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (20) contou com a presença da psicóloga e mestra em Ciência da Religião, Silvana Siqueira, que explicou de que maneira iniciou sua relação da psicologia com a gastronomia. “O que enxergamos hoje em dia, é que as pessoas estão estressadas, com problemas no trabalho, que não aguentam mais a convivência com as outras pessoas que fazem parte do ambiente profissional ou até mesmo, estão exaustas de exercer alguma função específica que a deixa extremamente estressada e na gastronomia encontra um caminho para aliviar essa tensão”, disse.

No caso da psicóloga foi o inverso, ela já estava na gastronomia trabalhando com eventos de buffet social, casamentos, festas de debutantes e após mais quatro anos no segmento, foi que começou a fazer faculdade de Psicologia. “Naquele momento eu entendi que o que eu realmente fazia não era apenas vender um cardápio ou preparar uma festa. Era vender e entregar ao meu cliente um sonho que vinha repleto de expectativas, de emoções e também de estresses. Com isso, percebi nos meus atendimentos, que eu tinha muita dificuldade para entender esse lado psicológico que o meu cliente trazia”, afirmou Silvana.

Ela ressaltou que, com a formação de psicóloga, quando chegava ao dia do evento, sua visão era outra e não pensava mais somente no cardápio, mas sim de que maneira poderia acolher as pessoas e lidar com os conflitos que ocorreriam naquela festa. “O cardápio passou a ser uma questão técnica que, obviamente, era importante. Mas, era uma questão que tinha toda uma equipe preparada para colocar aquilo na prática. Então, eu focava em entender como que esse cliente estaria. Foi um processo totalmente inverso e que contribuiu absurdamente com a questão do buffet e a partir disso, nós já partimos para outros trabalhos como as formaturas, que também exigem toda essa parte de empatia”, finalizou a mestra.

