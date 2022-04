Jardim Botânico do Rio é o terceiro mais ‘instagramável’ do mundo

Na lista dos Jardins Botânicos mais marcados em hashtags no Instagram, o terceiro colocado fica no Brasil – mais precisamente, no Rio de Janeiro, no coração do bairro que justamente o parque batiza.

Funcionando como ponto turístico e ao mesmo tempo um verdadeiro laboratório natural a céu aberto, tendo sido marcado 233.477 vezes em postagens na rede social, o Jardim Botânico do Rio é, portanto, o terceiro mais “instagramável” do mundo: o levantamento foi realizado pela plataforma OnBuy Greenhouses, e-commerce de produtos de jardinagem, e basicamente apontou os parques do tipo mais citados em posts de todo o mundo. O primeiro lugar da lista ficou com o Kew Gardens, em Londres, citado em 744.491 hashtags.

“Jardins botânicos são conhecidos por suas paisagens esteticamente agradáveis e por oferecerem uma pletora de plantas para serem admiradas”, diz o texto da pesquisa, na plataforma.

“Kew é a casa da planta mais antiga do mundo, a cica, que existe desde 1775. Além disso, possui mais de 50 mil plantas em sua coleção viva, e cerca de 7 milhões de espécies preservadas. Muitos animais exóticos também residem no Kew Gardens, como pavões, texugos europeus selvagens e, em um momento, até mesmo cangurus!”, diz a apresentação. Em segundo lugar na lista ficou o Jardim Botânico de Longwood, nos EUA, com 288.975 menções.

O Kew Gardens foi fundado em 1759 pela Princesa Augusta e o Rei George III, mas só foi aberto ao público em 1840: desde 2003 o local é reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Abaixo do Jardim Botânico carioca, a lista de parques “instagramáveis” se completa com o Jardim Majorelle, em Marrakech, no Marrocos, ocupando a quarta colocação, com 227.104 menções; em seguida o Jardim Botânico do Brooklyn, em Nova York, com 105.201 hashtags; na sexta colocação, o Jardim Botânico de Chicago, nos EUA, com 93.129 posts, depois o Jardim Botânico do Deserto, em Phoenix, também nos EUA, com 80.956, o Royal Botanical Gardens, em Sydney, na Austrália, no oitavo lugar, com 65.904 – e a lista se conclui, na nona colocação, com Jardim Botânico de Nova York mencionado em 61.600 hashtags, e o do Missouri, em St. Louis, nos EUA, marcado 41.540 vezes no Instagram.

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 1808 por Dom João VI, e abriga mais de 6,5 mil espécies espalhadas por 54 hectares, tanto ao ar livre quanto em estufas, e uma coleção viva com mais de 22 mil espécies – além de uma paisagem natural estonteante, com o parque rodeado por suas imensas e icônicas palmeiras-imperiais.

As centenas de milhares de visitantes que anualmente o Jardim Botânico recebe buscam a importância científica da vasta coleção de plantas, mas também os monumentos históricos, edifícios, obras de arte – além dos mais incríveis cenários para passear e tirar a foto perfeita para ser imediatamente postada no Instagram.