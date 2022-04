Uma nova pesquisa conduzida pela companhia de cibersegurança NordVPN revelou que os brasileiros passam 41 anos, 3 meses e 13 dias de suas vidas online. Comparado com a média da expectativa de vida, que o Brasil é 75.9 anos, isso equivale a mais de metade de suas vidas.

Durante uma semana típica, os brasileiros passam mais de 91 horas usando a internet, o que resulta em quase quatro dias. Isso se traduz em 197 dias por ano, ou mais de 41 anos durante uma vida.

Dessas 91 horas semanais, pouco mais de 19 horas são gastas trabalhando, enquanto as quase 72 horas restantes são para diversas atividades online.

O horário médio em que os brasileiros começam a navegar na internet todos os dias é às 8h33 e só desconectam por volta das 22h13.

Maior quantidade de tempo é gasto fazendo streaming de programas de TV e filmes

A maior parte do tempo gasto pelos brasileiros por semana – 13 horas e 3 minutos – é usada para fazer streaming de programas de TV e filmes em plataformas como a Netflix. Apenas uma hora a menos – 12 horas e 18 minutos – é gasta para assistir a vídeos, por exemplo, no YouTube.

As outras 11 horas e 19 minutos por semana são dedicadas a percorrer os canais das redes sociais, como Facebook, WhatsApp e Instagram, enquanto 6 horas e 13 minutos são gastas ouvindo música no Spotify, Deezer, Amazon music, etc.

Além disso, durante 5 horas e 28 minutos semanais, os brasileiros seguem aulas/tutoriais online, e as outras 4 horas e 35 minutos são dedicadas à gestão da vida, como no uso de bancos online.

“A maioria de nós procura facilitar e enriquecer nosso dia a dia com várias plataformas e serviços online, no entanto, quase ninguém pensa em sua segurança online e na privacidade dos dados fornecidos a aplicativos e sites.

Longas horas passadas na internet são apenas um sinal do aumento dos riscos que os usuários correm de se tornar mais uma vítima de criminosos cibernéticos, as atuais circunstâncias globais os tornam ainda mais ativos”, comenta Jonas Schuler, Gerente Nacional no Brasil da NordVPN .

Brasileiros estão ativamente dando suas informações pessoais

A pesquisa mostra que 36% dos brasileiros não imaginam seu dia sem internet e 43,5% dependem da internet para a maioria de seus hobbies. Essa dependência os força a compartilhar muitas de suas informações confidenciais.

Entre os detalhes mais divulgados publicamente estão nome e sobrenome (91,5%), data de nascimento (86,1%), endereço completo (81,4%), número de seguridade nacional (62,4%), status de relacionamento (43,9%), além de cargo (40,6%) e dados bancários (29%).

Após serem questionados sobre o que abririam mão para que suas informações pessoais fossem excluídas permanentemente da internet, os brasileiros disseram beber álcool (30,5%), fumar maconha (27,8%) ou jogar videogame (20,3%).

“Hoje, a maior parte de nossas vidas pode ser conduzida online, desde fazer pagamentos até obter entretenimento por conta própria com programas de TV e jogos. E é por isso que devemos prestar atenção especial às ameaças cibernéticas online.

Mensagens personalizadas que criam um senso de urgência, remetentes suspeitos ou desconhecidos, linguagem pobre, anexos e links incertos, esses são os primeiros sinais de uma fraude a serem observados. Abra apenas anexos de pessoas em quem você confia e, se houver alguma dúvida, não hesite em discutir o caso com seus colegas e amigos”, alerta Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN .

Metodologia: A pesquisa foi encomendada pela NordVPN e conduzida pela empresa externa Cint, de 3 a 4 de janeiro de 2022. O público-alvo da pesquisa foram residentes no Brasil com mais de 18 anos, e a amostra foi retirada de usuários nacionais da Internet. Cotas foram colocadas em idade, sexo e local de residência.

Tempo gasto online durante uma semana típica:

Compras online shopping – 3 horas 40 minutos

Streaming de programas de TV shows/filmes – 13 horas 3 minutos

Redes sociais – 11 horas 19 minutos

Ouvir música – 6 horas 13 minutos

Assistir a vídeos – 12 horas 18 minutos

Gestão da vida – 4 horas 35 minutos

Pesquisas – 3 horas 14 minutos

Chamadas de vídeo – 3 horas 11 minutos

Jogos – 4 horas 20 minutos

Seguir aulas/tutoriais – 5 horas 28 minutos

Procurar receitas – 3 horas 20 minutos

Trabalho – 19 horas 34 minutos

= 91 horas 24 minutos

Sobre a NordVPN