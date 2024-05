Escritores guarulhenses recebem Menção Honrosa ‘Sociedade, Paz e Educação 2024’

- PUBLICIDADE -



Na última quinta-feira (09), a Universidade Guarulhos (UNG) foi palco de uma emocionante cerimônia que homenageou os escritores guarulhenses com a entrega da Menção Honrosa “Sociedade, Paz e Educação 2024”. O evento foi um reconhecimento da Instituição de Ensino Superior (IES) aos autores que batalharam para a construção da base literária em Guarulhos e aos profissionais que continuam a acrescentar, com obras atuais, mais páginas à cultura do Município.

O coordenador dos cursos de Comunicação, Alex Francisco, enfatizou a importância deste momento solene que reuniu mais de 250 pessoas, entre literatos e convidados. “Os escritores escrevem cartas no presente que são enviadas para o futuro. Isso porque são os trabalhos publicados, as poesias que circulam, os livros em bibliotecas e os espaços de literatura que vão eternizar essa história para as próximas gerações”, concluiu.

O momento ainda marcou a abertura do Festival Literário da UNG (FliUNG), que acontece nesta quarta (15). Neste ano, presta homenagem à escritora Guilhermina Helfstein. Para tornar a noite ainda mais especial, foi lançado um documentário sobre a vida e obra da autora, relembrando sua contribuição para a literatura local.

“Ao assistí-lo, lembrei da época em que eu ajudava o Bosco Maciel, atual presidente da Academia Guarulhense de Letras (AGL), a montar um espaço para a apresentações de saraus. Fiquei muito feliz com a homenagem, precisava desse abraço e carinho. Fiquei mais contente por ter participado junto a outros autores merecedores desta condecoração”, comentou Guilhermina.

O reitor Yuri Neiman destacou que a Menção Honrosa é um reflexo da trajetória e relevante contribuição dos escritores guarulhenses à cidade. “Foi uma alegria e honra receber a Academia Guarulhense de Letras e tantos autores que enriquecem a cultura de Guarulhos com livros que emocionam, divertem, educam e proporcionam o senso crítico à sociedade. Este encontro materializou o reconhecimento e respeito que a UNG tem a toda comunidade literária”.

Além do reitor e do coordenador dos cursos de Comunicação, participaram da mesa solene a coordenadora Acadêmica, Anna Carolina Duarte; o presidente da Academia Guarulhense de Letras, Bosco Maciel; a escritora, Yve Pinheiro; e a homenageada do Festival, Guilhermina Helfstein.