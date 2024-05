Guarulhos atende 1.365 pessoas com sintomas de dengue no fim de semana

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (11) a Prefeitura de Guarulhos abriu cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelos programas Atende Já Dengue e Saúde Agora. As UBS Vila Barros, Novo Recreio, Taboão, Haroldo Veloso e Marcos Freire funcionaram entre 8h e 17h, tendo realizado, além dos serviços tradicionais, como vacinação e exames, 104 atendimentos a pessoas com sintomas de dengue, em adição às 1.261 pessoas atendidas nas Unidades de Atendimento à Dengue anexas às UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, que estiveram abertas no sábado e no domingo entre as 7h e as 19h. No total, 1.365 atendimentos a casos de dengue foram realizados no final de semana.

A orientação da Secretaria da Saúde é que pessoas com sintomas leves de dengue, como febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas procurem uma UBS. Somente em casos mais graves, com dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço é recomendado que os pacientes busquem as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs), cujo endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

Balanço do programa Saúde Agora

Com a abertura das UBS Vila Barros, Novo Recreio, Taboão, Haroldo Veloso e Marcos Freire pelo programa Saúde Agora no sábado, foram realizadas 178 consultas médicas e 291 de enfermagem, além de 129 exames de Papanicolau e 183 atendimentos nas farmácias. Já o serviço de imunização, entre as aplicações de rotina e doses contra a dengue, atendeu 503 pessoas.

O número de vacinados contra a dengue na cidade até o momento é de 31.934. Desde o início do ano, 53.976 pessoas foram infectadas pelo Aedes aegypti e a doença já fez 59 vítimas fatais em Guarulhos.