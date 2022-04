Maio Amarelo terá ações lúdicas sobre segurança no trânsito em bares de Guarulhos

Durante o mês de maio quem estiver curtindo a noite nos bares localizados nas regiões mais boêmias de Guarulhos poderá ser surpreendido por uma trupe de teatro interagindo com as pessoas para levar, de forma descontraída, conscientização sobre a importância de respeitar as regras de trânsito para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

A iniciativa é parte do Maio Amarelo, movimento mundial promovido em Guarulhos pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU). Outros locais, como passarelas, praças e avenidas, também receberão intervenções teatrais direcionadas a pedestres, ciclistas e motoristas. Todas as ações lúdicas são parte do Programa Vida no Trânsito do Ministério da Saúde e acontecem na cidade com o apoio do Grupo de Segurança Viária e da Secretaria da Saúde.

De acordo com Luigi Lazzuri Neto, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, abordar um assunto sério de forma lúdica é uma maneira de despertar o interesse e a simpatia de quem está em um momento de descontração com os amigos. “A ação nos bares foca especialmente a importância de não assumir a direção de um automóvel após consumo de bebidas alcoólicas, atitude responsável por um grande número de acidentes e óbitos, principalmente entre os jovens”.

A agenda do Maio Amarelo em Guarulhos começa na próxima segunda-feira (2) e termina no dia 31. A programação conta também com palestras, cursos, vídeos e posts relacionados ao tema segurança no trânsito das páginas da Prefeitura no Facebook (@PrefeituraGuarulhosOficial) e no Instagram (@PrefeituraGuarulhosOficial).

Maio Amarelo

O objetivo do movimento internacional é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo por meio de ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil. Mais informações em maioamarelo.com.