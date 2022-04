Larri Passos vem a Guarulhos para clínica com os alunos da Escola Guga

Uma oportunidade exclusiva para os alunos da Escola Guga. Larri Passos, o aclamado técnico que esteve ao lado de Guga em suas maiores conquistas no tênis mundial, estará em Guarulhos para ministrar uma clínica de tênis, no dia 28 de abril. A ação foi programada com base na renovação do contrato de parceria entre a Guga Kuerten Franquias e a Ross School Tennis Academy (RSTA).

Localizada em East Hampton (NY), a escola americana de ensino médio oferece treinamento competitivo de tênis de alto rendimento integrado ao currículo acadêmico. O intercâmbio, renovado esse ano, entre as duas organizações, garante que os alunos da Escola Guga possam cursar o high school por até um ano na instituição.

O programa da Ross School Tennis Academy oferece além das aulas curriculares, aulas de tênis e preparação física na grade, e o aluno pode optar por frequentar as aulas de forma trimestral, semestral ou anual. Os pré-requisitos necessários envolvem o comprovante da matrícula do aluno no ensino médio, nível de inglês e tênis intermediário ou avançado.

SERVIÇO – CLÍNICA LARRI PASSOS

O QUE: Clinica de tênis com Larri Passos para os alunos da Escola Guga

Quando: 28/04

Onde: Av. Prefeito Antônio da Costa Santos, 177 (dentro do complexo esportivo Tie Break)

Horário: das 15h às 18h30

Realização: Escola Guga – Unidade Ballarin

Contato: 11 97468-6666 | 11 94293-3421

Contato para entrevistas com Larri: Clarissa Machado Santos (48) 99167-6130

SOBRE A ESCOLA GUGA:

A Escola Guga nasceu de um sonho! Quando se despediu do circuito profissional, em 2008, Gustavo Kuerten decidiu investir na transformação do tênis brasileiro criando uma metodologia sólida e inovadora baseada em sua trajetória como tenista juvenil e profissional. Foi dessa forma que a Escola Guga foi desenvolvida, oferecendo aulas de qualidade de tênis e beach tennis. A Escola Guga foi criada em 2010 e passou a operar em sistema de franquias. Atualmente há 35 unidades em operação no Brasil, reunindo mais de 5 mil alunos, desde crianças a partir dos 3 anos até adultos em todas as metodologias.

