Janaina Paschoal

A deputada estadual Janina Paschoal (PRTB) estará nesta quinta-feira em Guarulhos. Ela fará uma visita às sedes dos equipamentos de segurança da cidade e será ciceroneada pelo secretário de Segurança de Guarulhos, Márcio Pontes. Pela manhã Janina confirmou participação no programa HOJE TV, que vai ao ar às 8:00 horas pelas plataformas deste jornal. O link do programa está disponível no Facebook do Guarulhos Hoje.

Não se sustenta

A Sustentare, empresa encarregada de fazer a varrição das ruas de Guarulhos, após a extinção da Proguaru, se antes parecia atrapalhada na execução do serviço, agora demonstra ter problemas na qualidade do que está oferecendo. Das várias situações constatadas por mim, a que mais indignou foi ver funcionários da empresa varrendo folhas da Avenida 11 de Agosto para o bueiro existente próximo ao retorno do 15º Batalhão da PM. O vídeo e as fotos frisadas foram enviados à Subsecretaria de Comunicação para que sejam encaminhados ao secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo. Alguém tem que dar conta dessa vassourada.

Montinho escondido

Após ter flagrado funcionários da Sustentare varrendo folhas para debaixo do bueiro, na Av. 11 de Agosto, minha impressão foi de que poderia ter sido um fato isolado, porém, dias depois, quis o destino que eu parasse bem ao lado de um bueiro na Praça da Saudade, na Av. Timóteo Penteado e, para minha surpresa, lá estava um montinho de folhas que não foram postas ali pela ação do tempo. A grande pergunta é: Quem fiscaliza esse serviço? Ou melhor: Quem fiscaliza aqueles que deveriam fiscalizar esse trabalho?

Polemicas legislativas

Esta quinta-feira será bastante intensa na Câmara guarulhense. Tanto quanto foi a semana que contou com o combate a ratos e pombos que infestam a Casa de Leis. Hoje estarão em votação o reajuste dos funcionários e a reestruturação de cargos legislativos. Polemicas que devem perdurar na sexta-feira, quando entrar na pauta o Projeto de Lei do vereador Ticiano Amerciano, sobre a reeleição do cargo de presidente. Na quinta Leandro Dourado preside a sessão, mas na sexta, Fausto Miguel Martello reassume o posto.