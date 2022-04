PF apreende mais de 12 kg de cocaína dentro de camisas no aeroporto

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prendeu na tarde de ontem (27), em ação realizada com o auxílio de cães farejadores, um passageiro tentando embarcar com droga para Portugal.

Policiais federais, que fiscalizavam as bagagens despachadas por passageiros que embarcariam em voo para Lisboa, em Portugal, selecionaram uma mala, após a sinalização dos cães farejadores, e a submeteram para análise por meio do aparelho de raio-x. As imagens indicavam a existência de substância orgânica distribuída em diversos volumes. Os policiais diligenciaram e encontraram o proprietário da mala no momento em que ele passava pelo finger, junto à aeronave. O passageiro, nacional da Guiné Bissau, que ingressou no país beneficiado pela Lei do Refúgio, reconheceu sua bagagem e disse que a mala suspeita, lhe foi dada por um conhecido para que levasse para Portugal. Dentro da mala havia diversas camisas sociais cuja embalagem ocultava volumes contendo cocaína. O volume total da droga apreendida somou mais de 12 kg.

O suspeito será apresentado à Justiça Federal onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.