Receitas de pastel assado: opções para fazer na airfryer e no forno

Preparar uma receita no forno sempre foi uma ótima ideia de fugir das frituras. Agora, fazer alimentos sem precisar gastar litros de óleo parecia um sonho distante até uns anos atrás. Contudo, após que a invenção das fritadeiras sem óleo se popularizou, ficou ainda mais fácil preparar diversas receitas em menos tempo e muito mais saudáveis. Se você possui uma dessas fritadeiras em casa, experimente ir além daquela simples batata frita congelada! Que tal aprender algumas receitas de pastel assado para fazer na airfryer?

Seja com recheios tradicionais como pizza, frango e queijo ou, simplesmente, com o que você tiver em casa, se inspire com essas 11 receitas de pastel assado para fazer na airfryer ou no forno convencional!

Essas receitas são ideais para um jantar mais leve e diferente ou provar como aperitivo. É praticidade e sabor como você nunca viu!

Aprenda como fazer essas delícias e prepare hoje mesmo!

Pastel assado de carne-seca

Tempo: 1h30 (+30min de descanso)

Rendimento: 15 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

4 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de manteiga gelada

1 gema

1 caixa de creme de leite (200g)

6 colheres (sopa) de água gelada (aproximadamente)

Manteiga para untar

1 gema para pincelar

Recheio:

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 xícaras (chá) de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 xícara (chá) de requeijão culinário

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e frite a cebola e o alho por 4 minutos. Junte a carne, sal, pimenta, cheiro-verde e refogue por 3 minutos. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture a farinha, o sal e a manteiga com as mãos até formar uma farofa. Junte a gema, o creme de leite e misture.

Adicione a água, aos poucos, misturando até formar uma massa lisa e homogênea. Se necessário, pingue mais água. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e, com um cortador redondo de 15cm de diâmetro, corte círculos.

Divida o recheio e o requeijão entre os círculos e dobre ao meio, formando uma meia lua. Com um garfo, feche as bordas, apertando. Coloque em uma fôrma untada, pincele com a gema e leve ao forno médio (180° C), preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Retire e sirva.

Pastel assado com ricota

Tempo: 1h10 (+30min de geladeira)

Rendimento: 30 unidades

Dificuldade: Fácil

Ingredientes:

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de manteiga gelada

1/2 xícara (chá) de ricota amassada

1 ovo

1 xícara (chá) de água (aproximadamente)

Farinha de trigo para enfarinhar

Margarina e farinha de trigo para untar

1 gema para pincelar

Recheio:

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 maços de escarola cozida e picada

1 xícara (chá) de ricota amassada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

1 xícara (chá) de requeijão culinário

Modo de preparo:

Para o recheio, aqueça a manteiga em uma panela, em fogo médio, e frite a cebola até dourar. Junte a escarola e refogue por 3 minutos. Acrescente a ricota, sal, cheiro-verde e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e misture com o requeijão. Para a massa, misture a farinha e o sal em uma vasilha. Adicione a manteiga, a ricota, o ovo e amasse com a ponta dos dedos até obter textura de farofa úmida. Acrescente a água, aos poucos, sovando até obter uma massa lisa e macia. Se necessário, acrescente mais água. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até que fique fina. Corte em discos pequenos e divida o recheio entre eles. Umedeça as bordas com água e feche formando meias-luas. Coloque uma ao lado da outra em uma fôrma grande, untada e enfarinhada, e pincele com a gema.

Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Pastelzinho de forno

Tempo: 1h (+30min de geladeira)

Rendimento: 20 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Farinha de trigo para enfarinhar

Margarina para untar

1 gema para pincelar

Recheio:

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

1 xícara (chá) de presunto picado

2 colheres (chá) de orégano

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha, o sal, a manteiga e o creme de leite até obter uma massa homogênea. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

Para o recheio, em outra tigela, misture a mussarela, o presunto, o orégano e a azeitona. Abra a massa com a ajuda de um rolo, em uma superfície enfarinhada, e corte em círculos, usando um cortador ou a boca de um copo. Coloque porções do recheio em cada massa e feche, apertando levemente as bordas com um garfo para selar.

Coloque em uma fôrma untada, pincele com a gema batida e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Pastel assado de pizza

Tempo: 1h (+30min de descanso)

Rendimento: 30

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de banha

1 colher (chá) de sal

3/4 xícara (chá) de manteiga gelada em cubos

150ml de refrigerante de guaraná em temperatura ambiente

1 ovo para pincelar

Orégano para polvilhar

Recheio:

1/2 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

1/2 xícara (chá) de presunto moído

1 tomate maduro sem pele e sementes em cubos pequenos

1 colher (chá) de orégano

Modo de preparo:

Em uma vasilha, misture a farinha, a banha, o sal e a manteiga com a ponta dos dedos até obter textura de farofa. Despeje o refrigerante, aos poucos, sovando somente para ligar. Embrulhe em filme plástico e eixe descansar na geladeira por 30 minutos. Misture em uma vasilha o queijo, o presunto, o tomate e o orégano. Divida a massa em 2 porções e abra com a ajuda de um rolo entre duas folhas plásticas até obter uma espessura de 0,5cm. Corte em discos com um copo com aproximadamente 6cm de diâmetro. Disponha o recheio no centro e dobre a massa fechando a borda com um garfo. Coloque em uma assadeira, pincele com o ovo batido e polvilhe com orégano. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Pastel assado de carne-seca e requeijão

Tempo: 1h (+30min de geladeira)

Rendimento: 40

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

4 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de fermento em pó químico

1/2 xícara (chá) de manteiga gelada em cubos

200g de creme de leite

1 ovo

3 colheres (sopa) de água gelada

1 gema para pincelar

Recheio:

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola em cubos

2 xícaras (chá) de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

Cebolinha picada a gosto

1 xícara (chá) de requeijão cremoso

Modo de preparo:

Em uma vasilha, misture a farinha, o sal e o fermento. Adicione a manteiga e trabalhe com a ponta dos dedos até obter textura de farofa. Acrescente o creme de leite e o ovo e misture com um garfo. Despeje a água, aos poucos, amassando com as mãos somente até ligar. Se necessário adicione mais água. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

Derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio e refogue a cebola por 3 minutos ou até murchar. Adicione a carne-seca e refogue por 2 minutos. Tire do fogo e misture a cebolinha. Abra a massa com a ajuda de um rolo entre duas folhas plásticas até ficar com 0,5cm de espessura.

Corte em círculos de 10cm de diâmetro. Coloque uma colher (sopa) rasa do requeijão e 1 do refogado. Dobre a massa apertando a borda com um garfo para fechar. Transfira para uma assadeira untada com óleo, pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Transfira para uma travessa e sirva.

Pastel assado de frango

Tempo: 1h30 (+30min de geladeira)

Rendimento: 50

Dificuldade: médio

Ingredientes:

6 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de sal

1 lata de creme de leite

1/2 xícara (chá) de manteiga gelada em cubos

4 colheres (sopa) de água gelada aproximadamente

1 ovo para pincelar

Sementes de gergelim para polvilhar

Recheio:

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola em cubos

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 lata de milho (com a água)

4 colheres (sopa) de azeitona verde picada

2 tomates maduros sem pele e sementes em cubos

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

Modo de preparo:

Em uma vasilha, peneire a farinha com o sal. Adicione o creme de leite e a manteiga e trabalhe com a ponta dos dedos até obter textura de farofa. Acrescente a água gelada, aos poucos, misturando somente até ligar. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

Para o recheio, derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio e refogue a cebola por 3 minutos. Adicione o frango, o milho com a água, a azeitona e o tomate e refogue por 5 minutos. Polvilhe a farinha, mexendo até engrossar. Tire do fogo e tempere com sal, pimenta e cheiro-verde. Deixe esfriar. Abra a massa com a ajuda de um rolo entre duas folhas plásticas sobre superfície lisa até ficar com 3mm de espessura.

Corte em discos de 7cm de diâmetro. Coloque uma pelota do requeijão, uma porção do refogado e feche bem apertando a borda com um garfo. Transfira para uma assadeira, pincele com o ovo e polvilhe com gergelim. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Transfira para uma travessa e sirva.

Pastelzinho assado com 3 queijos

Tempo: 1h (+30min de geladeira)

Rendimento: 25 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 xícara (chá) de manteiga derretida

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

Margarina e farinha de trigo para untar

1 ovo para pincelar

Recheio:

1/2 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

1/2 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

1/2 xícara (chá) de ricota amassada

1 colher (sopa) de orégano seco

Modo de preparo:

Bata no liquidificador a manteiga derretida, o ovo, o sal e o Catupiry® até homogeneizar. Despeje em uma vasilha e adicione a farinha, aos poucos, mexendo com uma colher até dar liga. Sove por 2 minutos, embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Para o recheio, em uma tigela, misture o requeijão, a mussarela, a ricota e o orégano até homogeneizar. Reserve. Entre duas folhas de filme plástico, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com a boca de um copo ou com um cortador próprio de 10cm de diâmetro. Coloque o recheio nas massas e dobre apertando as bordas com um garfo para selar. Organize em uma fôrma, untada e enfarinhada e pincele com o ovo batido com um garfo. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar levemente. Retire e sirva em seguida.

Pastelzinho assado com recheio de carne moída

Tempo: 45min

Rendimento: 30

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo

200g de carne moída

4 colheres (sopa) de cebola picada

1 dente de alho picado

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 ovo cozido duro picado

5 colheres (sopa) de azeitona verde picada

30 discos de massa para pastel pequeno

Modo de preparo:

Aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio e refogue a carne por 5 minutos ou até secar toda a água. Acrescente a cebola e o alho e frite por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta. Tire do fogo e deixe esfriar. Misture o ovo, a azeitona e cheiro-verde. Disponha o recheio no centro da massa. Umedeça a borda com água e dobre. Aperte a borda com um garfo para fechar. Coloque em uma forma untada com óleo e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até dourar. Transfira para um prato e sirva.

Pastelzinho assado de salame

Tempo: 1h15

Rendimento: 45

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

5 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento em pó químico

2 colheres (chá) de sal

1 e 1/2 xícara (chá) de manteiga

1 xícara (chá) de água gelada

Margarina para untar

2 gemas para pincelar

Recheio:

2 xícaras (chá) de salame picado

1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas

1 copo de requeijão cremoso

Modo de preparo:

Misture a farinha, o fermento, o sal e a manteiga até formar uma farofa e adicione a água, aos poucos, até dar liga. Em uma superfície lisa abra a massa com um rolo, corte círculos com 7cm, coloque porções dos ingredientes do recheio misturados e feche apertando bem nas laterais. Coloque em uma fôrma untada, pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até dourar.

Pastelzinho assado de escarola

Tempo: 40min

Rendimento: 30

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara (chá) de bacon em cubos pequenos

4 dentes de alho picado

4 xícaras (chá) de escarola picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 caixa de creme de leite (200g)

1 pote de requeijão cremoso (200g)

1 pacote de massa para pastel em discos pequenos (500g)

Margarina e farinha de trigo para untar

Azeite para regar

Modo de preparo:

Para o recheio, em uma panela, frite o bacon até soltar toda a gordura e dourar. Coloque o alho e em seguida a escarola. Refogue rapidamente e tempere com sal e pimenta. Adicione o creme de leite e o requeijão. Deixe esfriar. Em cada disco de massa, coloque uma pequena porção de recheio, junte as bordas e aperte com a ponta de um garfo para fechar. Arrume em uma fôrma untada e enfarinhada e regue com azeite. Leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Pastelzinho assado de peito de peru

Tempo: 1h30 (+30min de geladeira)

Rendimento: 80

Dificuldade: médio

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) de sal

500g de manteiga gelada em cubos

1 e 1/2 xícara (chá) de refrigerante sabor guaraná em temperatura ambiente

Óleo para untar

1 ovo para pincelar

1 colher (sopa) de óleo para pincelar

Recheio:

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola picada

3 xícaras (chá) de peito de peru picado

1/2 xícara (chá) de ricota amassada

1 caixa de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em uma vasilha, peneire a farinha com o sal. Adicione a manteiga e trabalhe com a ponta dos dedos até obter textura de farofa. Adicione o refrigerante, aos poucos, sovando somente para ligar. Embrulhe e leve à geladeira por 30 minutos. Para o recheio, aqueça uma panela com a manteiga e refogue a cebola por 3 minutos. Adicione o peito de peru, a ricota, o creme de leite e desligue. Tempere com sal, pimenta e orégano e deixe esfriar.

Abra a massa com a ajuda de um rolo entre duas folhas plásticas até ficar bem fino. Corte em círculos, com ajuda de um copo, coloque o recheio no centro e dobre ao meio, apertando com um garfo para fechar, formando meia luas. Coloque em uma fôrma grande untada, um ao lado do outro e pincele com o ovo batido com o óleo. Leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.