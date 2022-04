Programação de palestras da 1ª Semana do Trabalhador está recheada de oportunidades de conhecimento

Guarulhos terá nos dias 3 e 4 de maio a 1ª Semana do Trabalhador, promovida pela Prefeitura em alusão ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. O evento contará com diversas palestras, inscrições em cursos de qualificação profissional, entrevistas de emprego, Feira de Artesanato da Economia Solidária e mais. A iniciativa é da Secretaria do Trabalho em parceria com o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

No primeiro dia o evento acontecerá das 8h às 17h e, no segundo, a programação será mais extensa e o evento será encerrado às 22h. A lista completa de atividades está disponível no portal https://www.guarulhos.sp.gov.br/1a-semana-do-trabalhador.

Confira a programação completa

Dia 3 de maio

Palestra: Construindo uma carreira de sucesso

Cinquenta vagas

Das 9h30 às 10h30 e das 13h30 às 14h30

Preparação do candidato para o mercado de trabalho abordando assuntos importantes na busca, tais como formas de montar um currículo atraente, modo de se comportar em entrevistas e demais responsabilidades para o crescimento profissional.

Público-alvo: maiores de 18 anos

Documentos necessários: currículo atualizado e carteira de trabalho.

Inscrições pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728

Palestrante: Cristiane Mainardes, analista comportamental e consultora de desenvolvimento organizacional

Dia 3 de maio

Palestra: Empregabilidade – Juventude e trabalho: desafios pós-pandemia no mercado de trabalho

Cem vagas

Das 9h30 às 12h

Conversa sobre empregabilidade e construção de projetos profissionais em tempos de pandemia

Público-alvo: maiores de 16 anos

Palestrantes: Claudia Sampaio Tavares, psicóloga doutora em psicologia social e especialista em orientação profissional; Rildo Francisco Rocha, psicólogo especialista em psicologia escolar e educacional; Marcos Ciriaco, especialista em gestão de pessoas e liderança; e Vanessa Machado, pedagoga.

Dia 4 de maio

Palestra: Sebrae Delas – Descubra-se

Cem vagas (50 de manhã e 50 à tarde)

Das 9h às 13h e das 14h às 18h

Fomento ao empreendedorismo feminino como opção de geração de renda. O foco da palestra é desenvolver competências comportamentais e de gestão. Também serão trabalhadas a autoestima, a confiança, o senso de oportunidade, mudanças e postura empreendedora.

Público-alvo: maiores de 18 anos

Inscrições pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728

Palestrante: Priscila Ota – analista de negócios do Sebrae Guarulhos

Dia 4 de maio

Palestra: Trabalho em equipe e construindo o futuro – prepare-se para o mercado de trabalho

Cem vagas

Das 9h30 às 13h

A palestra ajudará no preparo e segurança necessários para encontrar a colocação que deseja no mercado de trabalho, de acordo com seus interesses, habilidades, competências e qualificação profissional. Deixará o participante apto a enfrentar os melhores processos de recrutamento e seleção, além de identificar as boas oportunidades no mercado.

Público-alvo: maiores de 16 anos

Inscrições pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728

Palestrantes: Rildo Francisco Rocha, psicólogo especialista em psicologia escolar e educacional; e Vanessa Machado, pedagoga.

Dia 4 de maio

Palestra: Descomplique – empreendedorismo

Cem vagas

Das 16h30 às 18h

Reflexão sobre o empreendedorismo como opção de carreira.

Público-alvo: maiores de 16 anos

Inscrições pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728

Palestrante: José Leandro de Souza, gestor de negócios do Sebrae Guarulhos

Dia 4 de maio

Palestra: Primeiros passos

Cem vagas

Das 19h às 22h

Avaliação e desenvolvimento de competências empreendedoras dos participantes, bem como promoção de uma divulgação eficaz adequada ao público-alvo e também separação das finanças pessoais das da empresa a fim de controlar melhor o dinheiro que entra e sai.

Palestrantes: José Leandro de Souza, gestor de negócios do Sebrae Guarulhos; e Eder Max, consultor de negócios do Sebrae Guarulhos.