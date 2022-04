Prefeitura discute a importância do cuidado profissional a pacientes com autismo no Abril Azul

Em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) promoveu nesta terça-feira (26) ações de capacitação profissional e difusão de conhecimento com o objetivo de melhorar o atendimento prestado aos pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), seja no acolhimento físico e/ou intelectual. Dentre os profissionais capacitados estavam fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais dessa unidade de saúde.

Algumas pessoas com TEA podem viver de forma independente ao longo da vida, no entanto, outras precisam de apoio, atenção específica e reabilitação. Experiente nesse tipo de atendimento, a neuropediatra do CER II, Adriana Ladeira Cruz, abordou em uma das palestras de forma didática todo o aspecto neurofisiológico desse transtorno.

Já a psicopedagoga Alexandra Oniki, fundadora do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos (CIAAG) e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ministrou sobre a importância do cuidado oferecido ao paciente com autismo.

Sobre o CER II

O CER II oferece cuidados qualificados em saúde, especialmente em processos de reabilitação física e intelectual, por meio de acolhimento, avaliação e classificação de risco, além de realizar o atendimento de estimulação precoce, fazer diagnóstico, tratamento, prescrição, dispensação, orientação e acompanhamento para adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, órteses e próteses às pessoas com deficiência física e intelectual.