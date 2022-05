Carleto Editorial: 30 anos de tradição no jornalismo guarulhense

O convidado desta quarta-feira (4) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi o jornalista Valdir Carleto que contou como surgiu a Carleto Editorial, em 2013. Segundo ele, o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) estava comemorando 50 anos e contrataram o historiador Elton Soares para escrever um livro sobre a história.

“Soares admitiu não ter muita experiência em relação a história da cidade na época em que o sindicato foi fundado, em 1964. Então o Sincomercio me procurou para saber se eu estaria disposto a contar a história deles. Ouvi relatos, acessei documentos antigos, conversei com diretores e visitei o clube deles que fica lá em Santa Isabel”, contou Carleto.

De acordo com o jornalista, o fruto do trabalho fotográfico com a parte mais antiga de como era a cidade, foi feito por Soares e a parte da história do sindicato por ele, criando então a Carleto Editorial. “Foi um livro com capa dura e foram impressos cinco mil exemplares, o que deu origem a uma obra muito rica e que nós tivemos a honra de fazer bonito. Teve também um lançamento na Câmara Municipal no aniversário do sindicato”, ressaltou ele.

Antenada ao excepcional momento que a cidade vive e na mudança de comportamento do público consumidor, ele afirmou que a Carleto Editorial lançou a Revista Weekend. “Tempos depois um grupo de teatro da cidade quis produzir a história dos seus 10 anos. Com isso, também fomos escolhidos para fazer. Essas foram as duas primeiras obras da Carleto Editorial”, finalizou o jornalista.

