Prefeitura estima receita de R$ 5,6 bilhões para 2023

A Prefeitura de Guarulhos deverá contar com um orçamento de R$ 5,6 bilhões em 2023. O montante, inicialmente, apresenta queda em relação a este ano quando o valor orçado foi de R$ 5,8 bilhões. A estimativa consta no projeto de lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro do próximo ano, encaminhado à Câmara Municipal.

A proposta consta na pauta da próxima segunda-feira (09) quando o Legislativo retorna as sessões ordinárias sempre às segundas-feiras e quartas-feiras, às 14h.

Durante a sessão serão votadas também o item que altera o dispositivo sobre a concessão do Benefício Fiscal – IPTU Verde, previsto na lei municipal nº 6.793/2010 de Guarulhos, de autoria do vereador Martello (PDT) e o que institui no município o Fundo Municipal de Combate a Enchente (FMCE), de autoria do vereador Wesley Casa Forte (PSB).