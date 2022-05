Opções de passeios em SP vão de montanhas a cavernas

Para quem procura passeios para aproveitar São Paulo, a Fundação Florestal (FF) separou algumas dicas que incluem cavernas, montanhas e praias. Os Parques Estaduais Caverna do Diabo e Intervales são ótimos para quem procura sossego e aventura. O Monumento Natural Estadual (MONA) Pedra do Baú é para aqueles que procuram ecoturismo e lindos cenários. Já os amantes de ilhas, podem ir para os Parques Estaduais Ilha Anchieta e Ilha do Cardoso.

A FF alerta aos turistas que existem normas para visitação desses espaços protegidos e o respeito a elas é fundamental para garantir, tanto a preservação dos locais, quanto o sucesso do passeio. Não é permitida a entrada de animais domésticos; é proibido fazer fogueiras, churrasco, queima de fogos ou qualquer ato que possa provocar incêndio no interior da Unidade de Conservação.

A instituição orienta também para que os visitantes não retirem espécies vegetais, animais ou qualquer outro item da natureza. Apenas os resíduos gerados devem ser coletados e levados de volta para descarte adequado.

Nas Unidades de Conservação que cobram entrada, o ingresso custa R$ 19,00 para brasileiros, R$ 28,00 para viajantes do Mercosul e R$ 37,00 para estrangeiros, com meia-entrada para estudantes brasileiros e estrangeiros, profissionais de educação das escolas da rede pública estadual e municipal. Para alguns atrativos, é necessária a contratação de monitoria à parte.

Para saber mais sobre outras Unidades de Conservação, acesse o site Guia de Áreas Protegidas. Já para fazer a reserva ou adquirir o ingresso, acesse https://www.ingressosparquespaulistas.com.br/home.

Parque Estadual Caverna do Diabo

Criado em 2008, o parque integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, composto por outras 13 unidades com o objetivo de proteger a Mata Atlântica. São mais de 40 mil hectares distribuídos entre os municípios de Eldorado, Barra do Turvo, Cajati e Iporanga. O parque tem como principal atrativo a Caverna do Diabo. A Unidade conta com trilhas, cachoeiras e fauna e flora variadas, com animais como jacutingas, onças e macacos, além de árvores nativas como araçás, guapuruvus e palmitos-juçaras.

Município: Eldorado

Estrada da Caverna (SP-165), km 111 + 5 km – Rodovia Benedito Paschoal de França – Bairro André Lopes

Fone: (13) 3871-1242 / (13) 3871-3318

Monitoria: Obrigatória no local

Ingresso e mais informações: https://cavernadodiabo.ingressosparquespaulistas.com.br/

Parque Estadual Intervales

Em uma área repleta de cavernas e com a presença de uma rica biodiversidade, o Parque Estadual Intervales compõe a região central do Mosaico de Unidades de Conservação da Serra de Paranapiacaba, que conserva a maior área remanescente de Mata Atlântica do Brasil, com mais de 120 mil hectares de áreas protegidas.

A rica diversidade de espécies faunísticas encontrada no Parque pode ser explicada pelos diferentes estágios de desenvolvimento da vegetação. Há uma grande diversidade de espécies de anfíbios, aves, répteis, insetos e peixes. Mamíferos ameaçados de extinção, como a jaguatirica, a onça-pintada e o macaco mono-carvoeiro, o maior primata das Américas, ainda são encontrados nas trilhas do parque.

Município: Ribeirão Grande

Estrada Municipal, km 25 – Bairro Intervales, Ribeirão Grande/SP.

Fones: (15) 3542 1511 / (15) 3542 1245

Ingresso e mais informações: https://intervales.ingressosparquespaulistas.com.br/home

Monumento Natural Estadual (MONA) Pedra do Baú

Formado por um fantástico Complexo Rochoso, situado no meio da exuberante Mata Atlântica, da qual restam aproximadamente 8% da sua porção original, MONA Pedra do Baú está encravado na Serra da Mantiqueira e é considerado um dos principais pontos de escalada técnica do estado de São Paulo. Do alto da pedra, é possível ter uma bela vista da Serra da Mantiqueira, na região da divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, a pedra, em si, é tão evidente na paisagem que chega a ser visível de diversas localidades do Vale do Paraíba, já usada como instrumento de navegação geográfica.

Município: São Bento do Sapucaí

Estrada Municipal do Bauzinho, km 6 – Bairro Paiol Grande

Fone: (12) 3663-1977

Reserva e mais informações: https://monapedradobau.ingressosparquespaulistas.com.br/home

PE Ilha Anchieta

O Parque Estadual Ilha Anchieta (PEIA) protege a segunda maior ilha do Litoral Norte do estado de São Paulo. São 17 quilômetros de costões rochosos e sete praias de águas cristalinas que contrastam com o verde da Mata Atlântica. Os visitantes podem usufruir de caminhadas ecológicas, mergulhar em águas claras, explorar um rico patrimônio histórico cultural ou apenas contemplar a paisagem exuberante. Os principais ecossistemas do parque são o marinho, a floresta ombrófila densa, a restinga e a vegetação de costões rochosos, típicos do bioma Mata Atlântica. Há diversas espécies de aves, répteis e anfíbios, como sabiás, juritis, macacos, tartarugas, garoupas, lagartos e quatis. Há também animais marinhos, como as estrelas-do-mar, algas e peixes.

Município: Ubatuba

Endereço: Av. Plínio de França, 85 – Saco da Ribeira

Telefone: (12) 3832 1397

Ingresso e mais informações: https://ilhaanchieta.ingressosparquespaulistas.com.br/home

PE Ilha do Cardoso

O Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) está localizado no município de Cananeia, extremo sul do Estado. Abriga diversos ambientes: costões rochosos, praias, braços de mar, estuários, barras, lagunas, restingas, manguezais, rios, planície litorânea, ilhas e montanhas cobertas por florestas.

O PE da Ilha do Cardoso possui 49 embarcações credenciadas, responsáveis pela travessia da Ilha de Cananéia até o parque, principalmente até a Praia do Itacuruçá/Pereirinha, no Núcleo Perequê, local de maior fluxo de visitação da Unidade. A Praia do Itacuruçá/Pereirinha tem limite de visitação pública de mil pessoas por dia. Os interessados em conhecer a Unidade de Conservação devem procurar a Associação de Monitores Ambientais de Cananeia (Amoamca). Importante levar calçado fechado, protetor solar e repelente.

Município: Cananéia

Endereço: Av. Professor Wladimir Besnard, s/n – Bairro Morro São João

Quando: de segunda a domingo, das 8h às 17h

Ingresso: https://ilhacardoso.ingressosparquespaulistas.com.br/home