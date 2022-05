ACM Guarulhos completa 60 anos

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta terça-feira (10) contou com a participação do presidente da Associação Cristã de Moços (ACM) de Guarulhos, Aarão Ruben Oliveira. “A ACM veio para a cidade em 1962 e eu ocupo o cargo da presidência da unidade há nove anos”, afirmou ele.

A primeira ACM foi fundada em Londres, na Inglaterra, em junho de 1844 por George Williams. Hoje, a associação é uma instituição ecumênica, não sectária, de educação integral, assistência social, filantrópica e sem fins lucrativos. “Em São Paulo nós já estamos há 120 anos. Com 178 anos de existência, estando presente nos cinco continentes, com mais de 63 milhões de associados e participantes, com cerca de 14 mil sedes em mais de 123 países e grande parte deles no Estados Unidos. Ela é considerada a maior rede de serviços voluntários do mundo e reconhecida nas Nações Unidas como organização não-governamental”, explicou o presidente.

Oliveira está na associação há 47 anos. “Comecei minhas atividades na unidade de Cumbica, mas, saía muito cedo de casa para ir para lá e voltava muito tarde, enquanto eu morava na Vila Galvão. Por isso eu me afastei um pouco durante o período da inauguração, mas continuei sendo acemista. Em 2008, o Dinho, que era o nosso secretário me convenceu a voltar para o conselho. De lá para cá, eu sou o presidente da unidade de Guarulhos e sou diretor há cerca de 13 anos”, ressaltou ele.

Para ele, os serviços assistenciais prestados pela ACM têm sido de significativa relevância para as comunidades em situação de vulnerabilidade social. “Desde a doação do terreno até a sua construção, a ACM de Guarulhos tem uma história muito linda”, finalizou o presidente.

