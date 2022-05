Quarta-feira é dia de Procon Itinerante no Jardim Paraíso

Nesta quarta-feira (18) a população do Jardim Paraíso contará com o atendimento do Procon Itinerante na avenida Purus (rua da feira), das 10h às 16h. Uma vez por semana o furgão da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Guarulhos se desloca a um bairro diferente para oferecer aos moradores os mesmos serviços prestados nas unidades fixas.

Entre os serviços disponibilizados pelo veículo estão abertura de reclamações, desbloqueio da Nota Fiscal Paulista e orientações. Agentes do órgão também irão verificar presencialmente eventuais denúncias de consumidores sobre empresas que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O atendimento do Procon Guarulhos é feito ainda no site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.