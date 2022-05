Terapia de ondas de choque: tratamento eficaz para lesões

Os atletas estão sujeitos aos mais diversos tipos de lesões, em diferentes partes do corpo, seja durante a competição ou mesmo nos treinamentos. Os riscos podem ser ainda maiores quando não há acompanhamento adequado por médicos esportivos ou outros profissionais de saúde.

As razões para a ocorrência de lesões são variadas e incluem fraqueza de músculos, tendões e ligamentos, métodos de treinamento incorretos (incluindo overtraining) e anormalidades estruturais que forçam mais certas partes do corpo em detrimento de outras. As consequências vão desde dor e desconforto até a incapacidade de treinar ou praticar o esporte. Mas afinal, o que é uma lesão esportiva?

“Se usarmos o termo lesão para explicar os processos que ocorrem com a mudança na integridade de um tecido ou parte do corpo, quando esses processos ocorrem durante a prática de atividade física ou esportiva, devemos usar o termo lesão esportiva. Assim, as lesões esportivas são aquelas produzidas durante a prática de atividade física para diversão, saúde ou profissional, e deve haver uma relação causal entre ação esportiva e lesão”, explica Javier Crupnik, coordenador de Educação em Fisioterapia da Universidade de Buenos Aires e ex-presidente da Associação Argentina de Fisioterapia Esportiva.

Muitas dessas lesões são causadas por um traumatismo agudo e por desgaste crônico, que se devem a movimentos repetitivos que afetam tecidos suscetíveis. “No primeiro grupo, encontramos lesões que ocorrem de repente, como fraturas, entorses, luxações ou fraturas musculares. Lesões de uso excessivo referem-se àqueles que são gerados durante um período prolongado e estão relacionados à carga de treinamento, como tendinopatias, contraturas musculares e fraturas por estresse”, descreve o especialista.

Principais lesões

Não importa o esporte que o atleta pratica, a verdade é que ele está sujeito a lesões das mais simples e mais complicadas.

De acordo com Crupnik, as lesões mais comuns encontradas nos jogadores de vôlei são entorses no tornozelo, patologias do tendão patelar no joelho, também chamadas de joelho escamoso, e lesões no ombro relacionadas aos tendões do manguito rotador. Entre os tenistas, destacam-se lesões no ombro relacionadas à tendões do manguito rotador, epicondilite ou cotovelo de tênis e aqueles que afetam a borda ulnar do pulso. Em jogadores de futebol, lesões musculares como rupturas no tendão, quadríceps e adutores são comuns. Além destes, há lesões associadas ao complexo inguinocrural, chamado pubalgia e o mais grave, como lesões no ligamento do joelho, como ruptura do ligamento cruzado anterior.

Muitos podem se perguntar por que essas lesões ocorrem, já que os atletas são considerados pessoas com excelente condicionamento físico. Mas não é assim! O Fisioterapeuta explica que, dependendo do tipo de lesão, o desempenho do atleta pode ser afetado. Assim, alguns mais complexos, como as lágrimas ligamentares, vão deixá-lo fora da competição por um longo tempo, enquanto lesões mais leves, como as que afetam os músculos, permitirão um retorno mais rápido ao esporte.

Método DolorClast

O tratamento imediato para a maioria das lesões esportivas agudas é repouso, gelo e compressão. Mas, ante a persistência da lesão de um músculo ou tendão é essencial o uso de outras técnicas terapêuticas.

De acordo com a experiência do coordenador, uma das ferramentas terapêuticas que podem ser utilizadas na reabilitação de lesões esportivas é a terapia de ondas de choque incluída no Método DolorClast, que atuará principalmente, gerando uma redução significativa da dor e estimulando a regeneração do tecido danificado.

“Com 20 anos de experiência na aplicação do Método DolorClast em diferentes lesões esportivas, observamos uma excelente aceitação pelo atleta, que relata uma grande redução da dor durante o processo de reabilitação e uma diminuição no tempo de retorno ao esporte”, diz o especialista.

Embora seja um tratamento não invasivo, é necessário respeitar o número de aplicações. “Embora cada paciente e sua lesão devem ser tratados através do conceito de individualização, o protocolo ideal para o tratamento dessas lesões com ondas de choque é realizar entre 3 e 5 aplicações, uma por semana”, diz Crupnik. “Os resultados do tratamento são imediatamente percebidos pelos atletas. No entanto, esses efeitos positivos serão acentuados e se tornarão mais importantes com o passar dos dias”, acrescenta.

O que são ondas de choque?

A terapia de ondas de choque é uma alternativa não invasiva ao tratamento não cirúrgico, que envolve o uso de ondas de choque para áreas musculoesqueléticas do corpo (como joelho, ombro ou calcanhar) com o objetivo de reduzir a dor e promover a cicatrização de tecidos moles afetados. As ondas são usadas para reduzir a inflamação, diminuir o tecido fibroso e estimular a cicatrização tecidual e são indicadas para pacientes que não respondem ao tratamento conservador.

Quando perguntado sobre os benefícios da terapia de ondas de choque em sua prática clínica, Crupnik é enfático ao afirmar que, com base nas sólidas evidências científicas disponíveis sobre a eficácia terapêutica do Método DolorClast em lesões esportivas, levou-o a introduzi-lo como parte de seus tratamentos clínicos. “Isso nos permitiu, com mais de 20 anos de aplicação, ser um centro de referência na reabilitação de atletas lesionados. Assim como o escolhi e continuo escolhendo hoje, estou convencido de que continuará a ser uma importante ferramenta terapêutica. Por isso, afirmo que o tratamento com ondas de choque é uma excelente alternativa no tratamento de lesões esportivas”, conclui o especialista.