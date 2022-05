Prefeitura vacina 80 moradores de rua contra a covid-19 e a gripe

Oitenta moradores de rua foram vacinados no último domingo (15) contra a covid-19 e a gripe pelas equipes da Rede de Atenção aos Direitos Humanos e da atenção básica da Secretaria da Saúde de Guarulhos.

A ação social, promovida pela Pastoral do Povo da Rua na Capela Nossa Senhora do Rosário, no centro de Guarulhos, contou com a intensa participação da Prefeitura. Durante a ação a pastoral ofertou banho, roupas, serviços de cabeleireiro, café da manhã e almoço para as pessoas em situação de rua.

A participação da Pasta da Saúde teve por objetivo completar o esquema vacinal da imunização contra a covid-19 e também vacinar contra a gripe. Foram aplicadas 29 doses contra o coronavírus e 80 contra a influenza.

A parceria com a Igreja Católica acontece desde 2019 e é uma iniciativa fundamental da Prefeitura e de seus parceiros para cuidar da população em situação de rua.