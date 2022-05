Cadela policial localiza grande quantidade de entorpecentes no Parque Mikail

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu na noite de sábado (14) 786 porções de entorpecentes embaladas em uma residência abandonada na rua Campo da Paz, no Parque Mikail. Os agentes efetuavam o patrulhamento preventivo na região quando foram informados por munícipes sobre movimentações suspeitas de pessoas na casa.

Apesar do estado de abandono do local, não foram encontrados objetos ilícitos na primeira averiguação. Porém, seguindo as ordens dos agentes, a cadela policial Laika rapidamente sinalizou para um cômodo da casa, onde estava o esconderijo das substâncias.

No 7º Distrito Policial foi solicitada uma perícia, que identificou 610 embalagens com pedras de crack, 157 com cocaína e 19 com maconha. Com as informações a autoridade de plantão apreendeu o material e lavrou um boletim de ocorrência com base no artigo 33 da lei 11.343/2006, que versa sobre entorpecentes.