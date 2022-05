Aeroporto de Guarulhos registra movimento de 2,51 milhões de passageiros em abril

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, registrou em todo o mês de abril a movimentação de 2,51 milhões de passageiros. Já o Terminal de Cargas (Teca) teve um total de 25,7 mil toneladas transportadas no período.

Voos nacionais e internacionais

Durante o mês de abril, o aeroporto contabilizou 1,71 milhões de passageiros provenientes de voos nacionais, com uma média diária de 592 pousos e decolagens.

Já o tráfego internacional foi responsável por 31,9% do volume total de passageiros transportados em abril, registrando 26,6 mil viajantes por dia. Atualmente, o aeroporto conta com 31 empresas nacionais e internacionais, operando regularmente para 38 destinos fora do país.

Há voos internacionais regulares para Adis Abeba, Amsterdã, Assunção, Atlanta, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Cidade do México, Cidade do Panamá, Cochabamba, Dallas, Doha, Dubai, Frankfurt, Houston, Chicago, Istambul, Lima, Lisboa, Londres, Luanda, Madri, Mendoza, Miami, Milão, Montevideo, Montreal, Newark, Nova York, Orlando, Paris, Porto, Punta Cana, Santa Cruz, Santiago, Toronto, Washington e Zurique.

Terminal de Cargas

Em abril, o Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto Internacional de São Paulo registrou a movimentação de cerca de 25,7 mil toneladas de produtos entre importação e exportação.

Os destaques nesse período estão os itens do segmento maquinário, fármaco e automotivo. Destaque ainda para o segmento de remessas expressas que se beneficia da extensa malha aérea de GRU e de operações dedicadas para aumentar a velocidade de entrega.

O Teca de GRU é o maior complexo aeroportuário do Brasil, em uma área de aproximadamente 100 mil m², e conta com o maior complexo frigorífico em aeroportos do Brasil, com cerca de 30.000 mil m³ de capacidade de armazenamento de importação e exportação. As 23 câmaras frias alcançam todos os ranges de temperatura e atendem todos os tipos de produtos. Além disso, o espaço conta com 440 posições para contêineres refrigerados na importação e 8 na exportação.