Mães têm entrada gratuita no Zoológico de SP durante todo mês de maio

Em comemoração ao Dia das Mães, durante este mês de maio, o Zoológico de São Paulo está com a promoção “Mãezoona entra de graça”, que oferece gratuidade na entrada para mães acompanhadas de filhos pagantes, a partir de 5 anos, nas opções meia-entrada ou inteira.

Para facilitar o deslocamento dos visitantes até o parque, a EMTU-Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo oferece o transporte especial Ponte ORCA Zoo, com partidas saindo do Terminal Metropolitano Jabaquara.

As mães participantes da promoção podem garantir passagem de ida e volta de deslocamento, no valor de R$ 6,60, no posto exclusivo de venda instalado na Plataforma A do Terminal Metropolitano Jabaquara (Rua Nelson Fernandes, s/n° – Jabaquara – São Paulo/SP). A bilheteria do terminal funciona nos dias úteis das 10h às 15h e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h.

A linha é operada por micro-ônibus com pinturas temáticas da vida selvagem e capacidade para levar 20 pessoas sentadas por viagem. O percurso do terminal até o portão 2 do zoológico, exclusivo para os usuários do Ponte Orca Zoo, é feito em aproximadamente sete minutos, com circulação nos dias úteis das 10h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 17h.

Motorista do Ponte Orca Zoo, Reginaldo Ribeiro foi o primeiro operador do sistema de transporte, que atende há nove anos o trajeto entre o terminal Jabaquara e o zoológico. “Já transportamos, desde 2003, mais de 3 milhões de visitantes para o parque e pra mim é uma grande satisfação participar do Turismo em São Paulo e contribuir para que a população esteja próxima aos animais e à natureza”, declara Reginaldo.

A promoção do Mês das Mães é válida até 31 de maio e abrange ingresso para entrada no Zoo SP, não incluindo o Mundo dos Dinossauros, Zoo Safári e o Jardim Botânico. Não é possível garantir o ingresso gratuito pelo site, apenas presencialmente.

Mais informações e horários de funcionamento do Zoo podem ser obtidas no site do zoológico (clique aqui).