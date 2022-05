Guarulhos perde o ex-vereador Edson Albertão

Edson Antonio Alberton, conhecido como Albertão, faleceu na madrugada desta terça-feira (24). O ex-vereador sofreu um infarto, na tarde de segunda-feira (23), enquanto pilotava uma motocicleta, o que resultou em uma queda na via. Ele foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cumbica e encaminhado, em estado grave, para o Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, mas não resistiu.

Formado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e em Pedagogia pela Faculdade Integradas de Guarulhos, Albertão foi professor concursado pela prefeitura e diretor da EPG Dorival Caymmi, na Vila Any e atuou no cenário político por mais de 40 anos.

O ex-vereador se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em março de 1981, sendo um dos primeiros filiados do diretório de Guarulhos. No partido, foi candidato a vereador em 1982, atuando como primeiro suplente e tentou cargo de prefeito em 1988, quando obteve 17% dos votos. Foi eleito vereador da cidade em 1996 e em 2000. Em 2022, concorreu para deputado estadual, atuando também como suplente e em 2004, última eleição filiado ao partido, voltou a se candidatar para vereador, eleito com 3.337 votos. O ex-vereador deixou o partido em setembro de 2005.

De 2005 a 2019, Albertão foi filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), concorrendo para deputado estadual em 2006, atuando como suplente. Em 2008 e 2016, concorreu ao cargo de prefeito de Guarulhos, recebendo 4.462 votos na primeira tentativa e 4.827 na segunda, mas não foi eleito.

Voltou a se filiar ao PT em dezembro de 2019, mas não concorreu a novas eleições. “Ele esteve presente no lançamento da campanha do Lula, com a moto dele e nós nos encontramos. Ele estava muito esperançoso, fez até um texto falando da emoção que estava por participar daquele momento. Ele era um militante sempre assíduo, presente, estava sempre a disposição, tinha nele uma esperança muito grande, sempre gentil, sempre muito educado. Ele era um idealista mesmo. Vai fazer muita falta. Vai deixar muita saudade”, disse Silvana Kaproski, presidente do diretório municipal do PT Guarulhos ao HOJE. “Nosso sempre professor Albertão nos deixa uma grande lição com sua história na construção das pautas políticas por uma sociedade mais justa e igualitária. Sua garra misturada com sua gentileza e pulso firme nos mostrou que a esperança e o amor ao próximo é o caminho que devemos trilhar”, concluiu.

“Albertão foi vereador por alguns mandatos e tinha papel de destaque em Guarulhos. É uma perda grande pra cidade e sobretudo para as organizações e militância de esquerda”, disse o vereador Edmilson (Psol).

O prefeito Guti também lamentou o falecimento do ex-vereador, através das redes sociais. “Lamento o falecimento do ex-vereador e professor Edson Albertão, figura de nossa cidade, que sempre alimentou o debate político de forma respeitosa e com muito conhecimento. Mesmo com divergências ideológicas, sempre mantivemos respeito mútuo, como na visita que fiz à escola Glorinha Pimentel, onde ele atuava como diretor, quando demonstrou o empenho em bem atender aos seus alunos. Que seus frutos estejam no coração de todos aqueles que conviveram com ele. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos”, disse.

A Câmara Municipal também manifestou pesar. “Em nome de todo o Legislativo, o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, vereador Miguel Martello (PDT), externa profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Edson Antonio Alberton. Combativo e contundente, honrou a confiança de seus eleitores e a Câmara Municipal durante o exercício de três mandatos como vereador. Albertão forjou sua jornada política defendendo a Educação, causas sociais e a conscientização política da população. Com sua atuação na Câmara Municipal e na cena política da cidade, deixa como legado uma relevante contribuição ao debate político em Guarulhos”, disse a nota. Em homenagem a Casa de Leis declarou luto oficial por três dias”.

Velório

O velório será realizado nesta terça-feira (24), no plenário da Câmara Municipal, das 20h às 00h. A entrada será pela recepção principal, localizada na avenida Guarulhos, 845 ou pelo estacionamento, na rua Prefeito Gabriel José Antônio, 59.