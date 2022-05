Conde Favela Sexteto faz show no Sesc Avenida Paulista

Conde Favela Sexteto apresenta show único no Sesc Avenida Paulista, dia 3 de junho, sexta, às 20h30, com músicas do seu vinil lançado em 2022 “Temas para tempos de guerra“. A apresentação acontece no espaço Arte II (13º andar) e os ingressos podem ser adquiridos no Portal Sesc São Paulo a partir do dia 24 de maio, às 12h, e nas bilheterias das unidades do Sesc São Paulo no dia 25 de maio, a partir das 17h.

“Temas para tempos de guerra” (2022) é o primeiro vinil lançado pelo sexteto, que completou 10 anos em 2019. Para o grupo, “o título ilustra o momento de obscurantismo global, reafirmando em meio ao caos, a beleza e a esperança”. Com composições próprias, como “Tempo$ Difícil” e “Viralata Iluminado”, o disco tem capa do artista Edson Ikê e traz alguns dos movimentos mais inovadores dentro do jazz – o bebop, o hardbop e o freejazz.

Vindos das mais variadas orientações musicais, do som áspero ao espiritual, todos são conectados por uma forte vertente de exploração sonora. Conde Favela Sexteto entende, pensa e pratica o jazz como manifestação popular em um processo contínuo de desenvolvimento.

Ficha Técnica

Alex Dias – Baixo acústico

Diego Estevam – Guitarra

Harleyburu – Sax tenor

Edson Ikê – Trompete

Mabu Reis – Trombone

Rafael Cab – Bateria

SERVIÇO

Show| Conde Favela Sexteto

Quando: 3 de junho de 2022. Sexta, às 20h30.

Classificação: 14 anos

Onde: Arte II – 13° andar

Duração: 120 minutos

Capacidade: 120 lugares

Ingressos: R$30,00 (inteira), R$15,00 (Meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$9,00 (Credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

___

SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m