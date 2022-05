Leão Kalipha completa dois anos com festa de aniversário no Zoológico de Guarulhos

Uma grupo de visitantes se reuniu nesta sexta-feira (27) no Zoológico de Guarulhos para festejar o aniversário de dois anos do leão Kalipha. Em frente ao recinto dividido pelo aniversariante com seu tio, Madiba, a garotada aguardou ansiosa pela liberação do rei da floresta e cantou parabéns para o leão, que ganhou brinquedos feitos com papelão e recheados com guloseimas, como bolo de carne e coco verde.

Preparada com capricho pela equipe do zoo, a festinha foi parte das atividades de enriquecimento ambiental fundamentais para a saúde física e psicológica dos animais. “Aproveitamos todas as oportunidades para oferecer atrativos, que incentivam a movimentação e outros comportamentos naturais não só aos leões, mas a todos os demais habitantes do zoológico”, explica Fernanda Magalhães, diretora do parque.

Junto aos coleguinhas, David da Serra Pereira, de dez anos, era um dos mais empolgados. “Achei muito legal essa festa”, disse o estudante do ensino fundamental da Escola da Prefeitura de Guarulhos Virgilina Serra de Zoppi. A pequena Lara Capeline, de cinco anos, também gostou da comemoração. “É a primeira vez que venho numa festa de leão”, disse.

Os leões Madiba e Kalipha nasceram no Zoológico de São Paulo e fazem parte de um programa internacional de conservação da espécie, que se encontra em risco de extinção.

O Zoológico de Guarulhos é gratuito e fica na rua Dona Gloria Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h30).

