Prefeitura promove ação lúdico-educativa sobre a Lei Seca em bares de Guarulhos

Os perigos da mistura de álcool e direção e a importância do respeito à legislação de trânsito foram assuntos levados ao debate na última sexta-feira (27) aos frequentadores de duas regiões de intensa movimentação noturna na cidade, a rua Tapajós, no Jardim Barbosa, e as imediações do Bosque Maia. Nos dois endereços cerca de 400 pessoas foram abordadas.

Essa foi a terceira ação lúdico-educativa promovida pela Prefeitura em bares desde o início da programação desta edição do movimento Maio Amarelo em Guarulhos. A primeira região visitada foi o Lago dos Patos, no dia 7, e a segunda foi parte da rua Tapajós no dia 20. As intervenções são feitas por agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) em companhia de atores de teatro e integram a agenda do movimento internacional Maio Amarelo – Juntos Salvamos Vidas.

Maio Amarelo

Em Guarulhos a programação do Maio Amarelo, movimento internacional para a conscientização sobre os altos números de acidentes e óbitos, é coordenada pelo Departamento de Trânsito da STMU com o apoio das secretarias da Saúde e para Assuntos de Segurança Pública, da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Militar, Civil e rodoviária Federal e Estadual. Mais informações em maioamarelo.com.