Sucesso de público, Tour Guiado pelo Centro Histórico de SP volta em junho

O Centro de São Paulo não é um apenas um lugar de trabalho intenso. É de lazer e cultura também. Sucesso absoluto de público, o Tour Guiado pelo Centro Histórico já atendeu mais de 3 mil pessoas. É uma grande oportunidade para conhecer um pouco mais sobre os monumentos, as construções e a história da formação da maior cidade do país.

Nos meses de Junho, Julho e Agosto será oferecido o roteiro Destaques do Centro Histórico. O passeio visita mais de dez pontos turísticos diferentes, como o Pateo do Collegio, Solar da Marquesa e Mosteiro de São Bento. O trajeto é realizado a pé e tem cerca de duas horas de duração.

Os roteiros pelo Centro Histórico são uma iniciativa do Pátio Metrô São Bento em parceria com grupo de guias de turismo Caminhos do Triângulo, e acontecem desde 2019 com saídas sempre aos sábados, às 11 horas da manhã, na Praça da Colmeia no metrô São Bento. O passeio é gratuito, e as senhas devem ser retiradas a partir das 10h30.

A atividade é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer as curiosidades e o processo de formação da cidade de São Paulo, revisitando a história desde o período colonial até a república.

O Triângulo Histórico

A cidade de São Paulo foi fundada em 1554 por um grupo de jesuítas que se estabeleceu no alto de um planalto cercado pelos Rios Anhangabaú e Tamanduateí. Durante 300 anos, a cidade teve seus limites demarcados pelas construções pertencentes a três irmandades: Beneditinos, Franciscanos e Carmelitas, formando assim o que chamamos de Triângulo Histórico.

Tudo começa a mudar com a Expansão Cafeeira e a construção da ferrovia São Paulo Railway, que tinha sua principal parada na Estação da Luz. No século XIX, a cidade sofre um crescimento desenfreado e se transforma cultural e arquitetonicamente. A chegada de imigrantes de diversas partes do mundo transformam São Paulo em um grande centro financeiro, cultural e religioso.

Passear pelas ruas do Triângulo Histórico é encontrar os três períodos da história do Brasil em um só local: Colônia, Império e República se mesclam e proporcionam ao caminhante uma experiência de imersão e identidade pelas ruas do centro.

Ponto de Encontro

O ponto de encontro para a saída do tour é a Praça da Colmeia, que fica dentro do Pátio Metrô São Bento, bem aos pés do Mosteiro de São Bento. É necessário retirar a senha para o passeio com 30 minutos de antecedência. O número máximo de participantes é de 20 pessoas.

Trajeto:

– Ponto de encontro: Pátio Metrô São Bento

– Rua Boa Vista (Associação Comercial de S. Paulo, Ladeira Porto Geral, antigo escritório Ramos de Azevedo)

– Pateo do Collegio

– Casa 1, Beco do Pinto, Solar da Marquesa de Santos

– Largo São Francisco

– Rua São Bento (Largo do Café, Praça Antônio Prado, Edifício Martinelli)

– Largo São Bento / Mosteiro de São Bento

– Pátio Metrô São Bento

Serviço:

Ponto de encontro: Praça da Colmeia, dentro da Estação São Bento do metrô

Preço: Grátis (sujeito à lotação, retirada de senha 30 minutos antes do início da atividade)

Saídas: todos os sábados a partir de 4 de junho

DATAS

dias 4, 11, 18 e 25 de junho

dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho

dias 6, 13, 20 e 27 de agosto

Horário: 11 horas, retirada de senhas às 10h30