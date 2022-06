Prefeitura e CDHU discutem regularização habitacional do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos participou nesta segunda-feira (30) de uma reunião com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo para discutir empreendimentos em processo de regularização no Pimentas. A região conta com 3.545 unidades habitacionais a serem regularizadas.

A CDHU elaborou um plano de regularização fundiária sustentável, considerando as intervenções necessárias para promover a urbanização da área. O projeto prevê obras de infraestrutura, cadastro social das famílias, remoção de habitações em área de risco, atendimento habitacional das famílias removidas, destinação de áreas institucionais e um estudo para a realização da compensação ambiental.

O encontro contou com a presença da equipe técnica da CDHU e dos secretários municipais Edmilson Americano (Governo), João Dárcio (Habitação) e Abdo Mazloum (Meio Ambiente). “Hoje tivemos um grande avanço para as regularizações fundiárias no Pimentas. Vamos resolver um problema que atinge muitos munícipes, além de proporcionar melhorias para a região”, enfatizou Americano.

Para João Dárcio, as discussões favorecem Guarulhos e tranquilizam os moradores da região do Pimentas. “Essa parceria consolidada entre os dois governos finalmente irá dar aos moradores dos conjuntos habitacionais a oportunidade de ter o título de propriedade da sua moradia”.

Os empreendimentos com unidades habitacionais implantadas pela CDHU estão atualmente em processo de regularização, enquanto que as áreas de ocupações espontâneas consolidadas ainda necessitam de projetos e obras de urbanização para que possa ser iniciada a regularização fundiária da área.