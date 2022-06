Bonsucesso ganhará Academia na Praça 60+ na próxima semana

A população da melhor idade do bairro de Bonsucesso ganhará um polo do projeto Academia na Praça 60+ na próxima segunda-feira (6). Ela será entregue às 8h na quadra esportiva do bairro, à avenida Armando Bei, s/nº (diante da caixa d’água da Sabesp). A ação da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integra o Programa de Envelhecimento Ativo.

Este será o 14º polo da Academia na Praça 60+, que oferece atividades físicas, recreativas e de lazer às pessoas com mais de 60 anos tendo em vista a qualidade de vida, a saúde, a integração das pessoas idosas e a contribuição para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Guarulhos.

As aulas serão conduzidas por profissionais de educação física. As inscrições de idosos interessados em participar das aulas devem ser feitas às quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h, no local.