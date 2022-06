Cidades para você visitar com o seu amor neste final de semana

Que tal comemorar o Dia dos Namorados com uma viagem romântica pertinho de Guarulhos? O HOJE separou seis lugares para celebrar o amor e incendiar ainda mais a paixão entre você e a pessoa amada.

São Roque

Localizada há apenas 82,5 km de Guarulhos, a cidade de São Roque, que ficou conhecida pela tradicional rota do vinho, com mais de 30 estabelecimentos entre vinícolas e adegas, tem também grandes restaurantes com uma grande variedade gastronômica. A cidade foi fundada em 1657, além de ser rica em patrimônio histórico, cultural e ecológico. Um dos melhores passeios para realizar um bate e volta com a família, a cidade é muito além das vinícolas, e tem como vias de acesso as rodovias Raposo Tavares e Castello Branco. Um dos pontos culturais para conhecer é a Estação Ferroviária, já desativada, porém, para os amantes de fotografia é um dos grandes locais para a realização de imagens.

Socorro

Socorro é um dos melhores lugares do interior de São Paulo para o ecoturismo, turismo rural e de aventura. A “cidade da aventura” localizada na Serra da Mantiqueira, também proporciona experiências gastronômicas únicas. As delícias incluem geleias, compotas, cachaça, bolos, pães, licores e café. Alguns estabelecimentos oferecem uma imersão ao mundo rural com o tradicional café caipira, com pães caseiros, queijos frescos, bolos, frutas, geleias.

Holambra

Você sabia que o nome da cidade de Holambra, no interior de São Paulo, é a soma das iniciais de HOLanda, AMérica e BRAsil? Depois de passar anos como distrito, em 1991 nasceu a cidade na região de Campinas. A beleza e diversidade das flores, aliada à forte influência da colonização holandesa na arquitetura e gastronomia local, transformaram essa aconchegante cidade num pedacinho da Holanda em terras tropicais. Localizada a 135 quilômetros de São Paulo, o município é famoso pelo cultivo de flores. Como não poderia deixar de ser, a culinária tem grande influência da Holanda, especialmente pelo grande número de descendentes que abriga. Além do mais, a gastronomia local incorporou as flores na sua alimentação, propiciando pratos exóticos e cheios de perfume para os viajantes que decidem almoçar ou jantar por lá.

Campos do Jordão

Campos do Jordão é uma cidade montanhosa localizada no interior de São Paulo que recebe milhares de turistas atraídos pelas baixas temperaturas. Inspirada na arquitetura alemã, há diversos pontos especiais, como chalés e restaurantes com comidas deliciosas, como fondues. A cidade é também conhecida pela alta gastronomia com pratos como o crepe recheado com creme de avelã coberto por um sorvete feito de pinhão, acompanhado por pé de moleque feito de pinhão ou o ceviche de truta com manga e pimenta dedo de moça, a polenta com ragu de linguiça toriba.

São Bento do Sapucaí

São Bento do Sapucaí é uma Estância Climática e, por ficar na divisa com o Estado de Minas Gerais, a culinária da região tem forte influência da comida tradicional mineira. Dessa forma, além de paisagens exuberantes, é possível apreciar o verdadeiro sabor da “comida da roça”. A maioria dos restaurantes serve comida feita no fogão à lenha, sendo o pinhão e a truta os ingredientes que não faltam nos cardápios.

Santo Antônio do Pinhal

Romântica por natureza, ela é convidativa, especialmente, nos dias mais frios. Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, a cidade conta com uma rede hoteleira com charmosas pousadas. Outro ponto alto é a gama de opções gastronômicas que une o melhor dos sabores do Brasil e do Velho Mundo. São pratos à base de truta e pinhão, comidinhas típicas das montanhas até as suíças foundes.