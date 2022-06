Quadrilhas juninas trazem encanto, cores e brilho para arraial no Bosque Maia

Cores vibrantes, música intensa e coreografias de tirar o folego são algumas das características das quadrilhas juninas, uma das principais atrações do Arraial Guarulhos, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho, sexta, das 18h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 21h, no Bosque Maia. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura e com curadoria da TáDito Produções, o evento reúne o movimento quadrilheiro de São Paulo, São Vicente, Santos, São José dos Campos e Caçapava.

As quadrilhas participantes do festival reúnem cerca de 300 dançantes populares e são compostas por comunidades com 50 casais cada, com produções luxuosas de roupas juninas, ensaios e passos marcados.

Neste ano a quadrilha-show Arraial Fazenda São Pedro apresenta São João, a Cada no uma Nova Lição, espetáculo que conta como eram as festas antes da pandemia, buscando resgatar essa essência.

O grupo Junina Tradição é composto por 12 casais, dez staffs e quatro atores. A partir da obra Os Retirantes, de Candido Portinari, a quadrilha aborda a saga de um povo que foge da seca do Nordeste, gente de fé que resiste à miséria pelo amor a sua terra.

A Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira se apresenta com 12 bonecões e três músicos, que cantam e tocam zabumba, triângulo e sanfona em um forró animado de muito bom gosto com o tema Eita Lasqueira de Casamento!

Já a Quadrilha Junina Mirim Tralalá é a primeira quadrilha-show infantil do estado de São Paulo. No espetáculo no Bosque Maia eles trazem uma adaptação de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que em uma de suas viagens visita o Brasil e chega ao Nordeste brasileiro, onde conhece e se encanta pela cultura e participa dos festejos juninos.

O Arraial Sacode Poeira foi o representante do Estado de São Paulo no Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, realizado em 2019 em Brasília. A quadrilha conta com 40 participantes e leva a cultura caipira por onde passa. Em 2022 eles trazem novos brincantes, além dos antigos componentes veteranos, nova estrutura de espetáculo e conceito das quadrilhas tradicionais, novo figurino, coreografias inusitadas, cores, chitas e muita extravagância do meio junino.

A quadrilha Andy e Angel conta com 20 pares marcados e dez apoios com crianças, adolescentes e idosos de até 69 anos. A apresentação fala sobre a volta dos arraiais após a pandemia de forma bem humorada, com São João, Santo Antônio e São Pedro querendo falar com os anjos.

Por sua vez, a tradicional Quadrilha Junina da Tia Tânia é muito mais do que um grupo de quadrilheiros, são como uma família e têm como pilar o amor e o respeito, ingredientes que fomentam sua trajetória há mais de três décadas, sendo a segunda mais antiga do Estado. Eles trazem um grande show de tradição caipira e cultura do forró, misturando grandes emoções e envolvendo o público nessa grande brincadeira e experiência junina.

Experiência da cultura popular, o arraial tem curadoria do folclorista e produtor guarulhense Diego Dionísio. Para a produção do evento, a TáDito Produções reúne um time de peso, composto por folcloristas e artistas independentes de Guarulhos.

Para conhecer a programação completa acesse o site www.arraialguarulhos.com e o perfil do Arraial Guarulhos no Instagram (https://www.instagram.com/arraialguarulhos/).