Secretaria da Educação lança plataforma online para solicitar o uso de espaços públicos

Com o objetivo de garantir um local democrático, de estímulo à convivência e aberto para toda a comunidade, o Programa Escola 360 da Prefeitura de Guarulhos disponibiliza diversos espaços educacionais para a realização de atividades na cidade. Agora, a cessão de espaço poderá ser feita de forma online e mais eficiente pela nova plataforma desenvolvida pela Secretaria de Educação.

Todo processo será totalmente online e dinâmico. Os interessados podem acessar o site portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/agendaespaco/ para agendar a solicitação de uso de espaço. É necessário preencher um formulário com as informações gerais do evento e dados do solicitante.

Os espaços incluem as salas, auditórios e teatro do Centro Municipal de Educação Adamastor e os teatros e anfiteatros dos CEUs, que podem ser utilizados para eventos culturais, campeonatos esportivos, apresentações e ações, entre outras parcerias do poder público com a sociedade civil.

“A partir do sistema online, após o envio do requerimento e análise, o solicitante realiza uma visita técnica ao local e assina o Termo de Responsabilidade para uso de espaço. Dessa forma, as pessoas não precisam entregar nenhuma documentação física na repartição, o que adianta o processo”, explica Luciana Morais, responsável pelo Departamento de Gestão de Espaços Educacionais.

A atividade a ser realizada pode ser direcionada a um grupo de pessoas já fechado, como reuniões, ou aberta ao público em geral.

A plataforma foi elaborada pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Educação com o intuito de fortalecer a parceria com a comunidade ao oferecer atividades educativas, culturais e esportivas durante o ano todo por meio dos equipamentos públicos existentes em Guarulhos, bem como demonstrar a transparência na utilização dos espaços.