CCR RioSP inicia serviço definitivo no km 214 da pista marginal da Via Dutra

Após a conclusão dos estudos técnicos, dos projetos executivos e obtenções de autorizações necessárias, a CCR RioSP iniciou nesta sexta-feira (17) os trabalhos definitivos no km 214 da pista marginal sentido São Paulo, da Via Dutra (BR-116), em Guarulhos (SP). Com previsão de liberação ao tráfego em dezembro, o projeto será executado em quatro etapas. A primeira delas consiste na execução de contenção provisória, com reforço de fundação.

Na sequência, a Concessionária fará o reforço de solo, com execução de colunas para melhorar as características do terreno. Por fim, as equipes de obras e engenharia farão a contenção em solo reforçado, além de realizar o reaterro da região afetada, a recomposição da drenagem, uma nova pavimentação, a construção de passeios (calçada), de guarda corpos e a implantação de uma nova sinalização. A concessionária orienta o motorista a respeitar a sinalização implantada nos trechos em obras e o limite de velocidade ao trafegar por esses locais.

Trabalhos emergenciais

Devido às fortes chuvas que caíram na região no início deste ano, parte do pavimento da pista marginal do km 214 cedeu. Desde então, a Concessionária realizou uma série de serviços emergenciais para proteção dos lindeiros e das pistas existentes. O corpo técnico especializado em geotecnia da concessionária realizou o alívio de peso na parte superior da contenção, implantação de um talude provisório com impermeabilização em calda de cimento, a contenção de solo grampeado, instalação de barbacãs (muro) na cortina atirantada na região das casas.

Também foram instalados marcos superficiais para monitoração da contenção, medidas necessárias para garantir a segurança dos motoristas que utilizam o trecho diariamente. Para atender a comunidade da região, entre elas os bairros Jardim Ottawa e Jardim São Manoel, foi remanejado o ponto de ônibus para facilitar o acesso dos moradores.