Grupo CCR doa cobertores e sacos de dormir para populações em situação de rua

Infelizmente eles são muitos e, para outros tantos, eles são invisíveis: no Brasil, o número de pessoas vivendo nas ruas saltou de 158.191 para 184.638, em maio deste ano, segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Já nas ruas da Capital paulista, são 31.884, conforme indica o Censo da População em Situação de Rua, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da prefeitura de São Paulo, em 2021.

Essa situação fica pior diante das baixas temperaturas e irá se agravar no inverno. Como vem fazendo anualmente, o Grupo CCR entra na corrente de solidariedade e dedica atenção especial a essas populações, para realizar a doação de 24 mil itens, entre cobertores e sacos de dormir. As entregas acontecem, a partir desta semana, em municípios lindeiros à atuação da companhia, em rodovias, aeroportos, barcas, VLT Carioca, trens e metrôs. A coordenação e a estratégia de impacto ficam a cargo do Instituto CCR.

“Iniciativas como esta reforçam o compromisso do Grupo CCR e de seu Instituto com a responsabilidade social. Somente neste ano já fizemos a doação de mais de 11 mil cestas básicas, em parceria com a CUFA e apoiamos o negócio de impacto social, Gerando Falcões, iniciativas que se conectam”, afirma o CEO do Grupo CCR, Marco Cauduro.

Campanha de doação de peças

Além dos investimentos listados, as Unidades do Grupo CCR também estão mobilizadas para a arrecadação de peças de roupas para a campanha Gerando Novos Caminhos, em parceria com a Gerando Novos Falcões. A iniciativa segue até 31 de julho. As peças arrecadadas na campanha serão destinadas ao Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, projeto de geração de renda aos jovens do projeto e formação cidadã e economia circular.