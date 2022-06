Vacina contra a gripe é liberada para toda a população acima de seis meses de idade em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos amplia a partir desta quarta-feira (22) a imunização contra a influenza (gripe) para toda a população com idade superior a seis meses. Para se vacinar basta comparecer a uma das Unidades Básicas de Saúde, exceto a UBS Alvorada, e apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação. As doses estarão disponíveis enquanto houver estoque.



A campanha, que até esta terça-feira (21) foi direcionada a grupos mais vulneráveis, alcançou somente 38,3% da cobertura vacinal na cidade. Entre os grupos menos vacinados estão as pessoas com comorbidades, com 24,4%, gestantes (24,9%) e puérperas (15%). Com isso, apesar da vacinação não estar mais restrita a esses grupos, a Secretaria Municipal da Saúde faz um apelo para que os grupos mais vulneráveis que ainda não se vacinaram procurem as UBS, cujos endereços podem ser verificados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.



A vacina contra a gripe protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou o surto no final de 2021. Contudo, não imuniza contra o novo coronavírus, mas é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios durante o inverno.