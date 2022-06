São Paulo recebe 1º Festival Nacional do Fondue de Coxinha

Inverno e fondue são a combinação perfeita da estação. Mas você já imaginou experimentar um fondue de coxinha? Entre os dias 28 de junho e 03 de julho, o Porks — Porco & Chope, rede de pubs especializada em carne suína, vai promover o 1º Festival Nacional do Fondue de Coxinha.

Durante os seis dias de evento, todas as unidades da rede vão comercializar um delicioso fondue de cheddar com coxinha de linguiça defumada pelo preço fixo de R? 30. “Unimos duas paixões gastronômicas para criar um preparo irresistível. Temos certeza que o inverno ficará ainda mais saboroso com o nosso fondue de coxinha”, diz o empresário José Araújo Netto, fundador da rede Porks — Porco & Chope.

A expectativa é comercializar mais de 20 mil fondues em 23 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Colombo (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Chapecó (SC), Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Ponta-Porã (MG), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Recife (PE) e João Pessoa (PB).

Além da iguaria especial de inverno, quem comparecer ao evento poderá se deliciar com diversos hambúrgueres e petiscos que levam a carne suína como protagonista. Entre os destaques estão o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o Pernil Municipal, um sanduíche de pernil de porco marinado por 12h, coberto por queijo mozzarella e cheiro verde; o Torresmo de Tira, tradicional torresminho servido em tiras crocantes; e o Bei com Melado, tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar.

O 1º Festival Nacional do Fondue de Coxinha vai acontecer em todas as unidades da rede Porks — Porco & Chope do Brasil, entre os dias 28 de junho e 03 de julho. No Estado de São Paulo, o Porks está localizado nas cidades de Santos (Av. Dr. Epitácio Pessoa, 168 – Embaré), Praia Grande (R. Mal. Floriano Peixoto, 52 – Canto do Forte) e em dois endereços na capital paulista (R. Augusta, 1292 – Consolação e Rua Quintana, 736 – Brooklin). Mais informações no Instagram oficial da rede (@porks_brasil).