Yasmin Ricciardi defende a participação da mulher na vida política

O HOJE TV desta sexta-feira (1º), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, contou com a participação de Yasmin Ricciardi, ativista e estudante de Direito, que defende a participação da mulher na vida política. Segundo ela, em um país de cultura predominantemente machista e de raízes patriarcais, a mulher parece ganhar, embora a passos curtos, mais espaço na política nacional.

A ativista explicou que a bancada feminina do Senado conquistou o direito ao banheiro feminino no plenário há seis anos. “A conquista se deu graças à reivindicação das senadoras, que questionavam há anos o tratamento desigual. Até dezembro de 2015, o banheiro das parlamentares era o do restaurante anexo ao plenário, disponível desde 1979, quando foi eleita a primeira senadora”, disse.

A falta de um sanitário destinado somente para mulheres se trata de uma questão de dignidade, segundo Yasmin. “Após 55 anos foram pensar que as senadoras também necessitariam utilizar o banheiro e para isso, precisam de um local digno. Por isso eu digo que temos um sistema político que nos subestima o tempo inteiro, além da nossa capacidade de voto, de colocar a nossa questão política sempre em xeque. Isso quando não dizem o que nós somos, o que era ou o que deixamos de ser, o que acaba sendo muito ruim. Além de ser um ambiente hostil, é claro”, expôs ela.

De acordo com Yasmin, o sistema político sempre desacreditou das mulheres. “Tem gente que acha que política não é para mulher e isso é histórico. Essa ideia vem desde os movimentos de voto, de quando reafirmávamos nossos espaços no cenário político e com as questões de violência, o que aconteceu por exemplo com a deputada estadual Isa Penna (PSOL), que foi assediada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)”, finalizou.

