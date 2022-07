Escola de Magia e Bruxaria transporta universo mágico para o Internacional Shopping

Já pensou participar de uma oficina de fazer varinhas ou uma aula de botânica forense ou ainda ser campeão de Xadrez de Mago Gigante? É hora de vestir a capa, tirar a varinha do armário e embarcar nesse universo fantástico. As oficinas e aulas acontecem de 01 a 17 de julho, no Internacional Shopping em Guarulhos e promete diferentes atrações, como campeonatos, workshops, oficinas e jogos de tabuleiro. É diversão garantida para bruxos e bruxas de todas as idades nas férias.

O evento reúne aulas de feitiços, botânica, poções e adivinhações, oficinas e jogos para quem quer seraspirantes a bruxos, além de professores licenciados da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil e do Instituto Flamel. A exposição está aberta de segunda a sábado das 13h às 21h e das 12h às 20h aos domingos e é uma ótima oportunidade para registrar todos os momentos em diferentes cenários instagramáveis. Para participação nas oficinas e aulas do evento Escola de Magia, é necessário baixar o App do Internacional Shopping, acessar a área de cupons e escolher o item desejado.

“Estamos felizes em proporcionar essa experiência aos nossos clientes. A Escola de Magia e Bruxaria é uma imersão fantástica, além de oportunidade para o público de todas as idades. Com uma programação diversa, todos terão a chance de soltar a imaginação nesse cenário incrível.”, afirma Bruna Marcon, Gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Uma loja com produtos licenciados está disponível no espaço para quem quer garantir uma lembrancinha. A lojinha conta com varinhas personalizadas em madeiras da marca priori e chocolates da magodoces e 3 varinhas gourmet. O universo mágico está montado no Piso Térreo – Próximo à C&A, de 01 a 17 de julho, das de segunda a sábado das 13h às 21h e das 12h às 20h aos domingos. Todas as atividades estão sujeitas a lotação. Aulas e oficinas podem sofrer algumas alterações.

Para saber mais sobre o empreendimento e sobre a ação, basta acessar o site www.internacionalshopping.com ou fazer o download do app oficial, disponível nas plataformas digitais. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

SERVIÇO :

“Escola de Magia e Bruxaria”

Período: 01 a 17 de julho.

Local: 1º Piso, na Praça de Alimentação do Internacional Shopping.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

O shopping e o evento possuem acessibilidade.

A exposição ficará aberta de segunda a sábado das 13h às 21h e das 12h às 20h aos domingos.

Atividades fixas:

Duelo de feitiços – 13h, 16h, 18h e 19h;

Vila Vareta (jogo de tabuleiro gigante) Rotativo, de segunda a sábado das 13h às 21h e das 12h às 20h aos domingos;

Xadrez Gigante – Rotativo, de segunda a sábado das 13h às 21h e das 12h às 20h aos domingos;

Horário das Aulas: Duração de 1hora. Iniciando às 13h até as 20h (com intervalo das 18h às 19h).

Horário das oficinas:

Sábado e Domingo – 13h, 16h e 18h

Segunda-feira a sexta-feira – 18h

Programação:

01/07 – 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina de chaveiro de caldeirão

– 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina de chaveiro de caldeirão 02/07 – Aula Poções e Elixires – Oficina Vidro de Poção

– Aula Poções e Elixires – Oficina Vidro de Poção 03/07 – Aula Investigação Pericial – Oficina de varinha

– Aula Investigação Pericial – Oficina de varinha 04/07 – 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina Ovo de Dragão

– 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina Ovo de Dragão 05/07 – 16h Campeonato Xadrez Gigante – Oficina – Imã de Vassoura

– 16h Campeonato Xadrez Gigante – Oficina – Imã de Vassoura 06/07 – 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Varinha

– 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Varinha 07/07 – 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina de Ovo de Dragão

– 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina de Ovo de Dragão 08/07 – 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Varinha

– 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Varinha 09/07 – Aula Botânica Forense – Oficina de Ovo de Dragão

– Aula Botânica Forense – Oficina de Ovo de Dragão 10/07 – Aula Botânica Forense – Oficina de Ovo de Dragão

– Aula Botânica Forense – Oficina de Ovo de Dragão 11/07 – 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Varinha

– 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Varinha 12/07 – 16h Campeonato Xadrez Gigante – Oficina – Imã de Vassoura

– 16h Campeonato Xadrez Gigante – Oficina – Imã de Vassoura 13/07 – 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Ovo de Dragão

– 16h Campeonato de na Boca do Caldeirão – Oficina de Ovo de Dragão 14/07 – 16h Campeonato Xadrez Gigante – Oficina – Imã de Vassoura

– 16h Campeonato Xadrez Gigante – Oficina – Imã de Vassoura 15/07 – 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina de Ovo de Dragão

– 16h Campeonato de Vila Vareta – Oficina de Ovo de Dragão 16/07 – Aula Poções e Elixires – Oficina Vidro de Poção

– Aula Poções e Elixires – Oficina Vidro de Poção 17/07 – Aula Investigação Pericial – Oficina de varinha