Exposição em homenagem aos 95 anos de Ariano Suassuna estreia esse mês no CCBB-SP

O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo abre para o público no dia 20 de julho (quarta-feira), a mostra “MOVIMENTO ARMORIAL 50 ANOS”, uma exposição que reúne arte, encontros musicais e conversas sobre a arte Armorial, em homenagem aos 95 anos de Ariano Suassuna. Este movimento foi criado e liderado pelo dramaturgo, professor, pintor e consagrado escritor Ariano Suassuna (1927-2014). O projeto tem o patrocínio da BB Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com curadoria de Denise Mattar e a coordenação geral de Regina Rosa de Godoy, a exposição denominada ARMORIAL 50 ANOS apresenta cerca de 140 obras de arte (a grande maioria nunca havia saído do Recife) em diversos formatos contando com artistas importantes para o Movimento Armorial, dentre eles o próprio Ariano Suassuna, Francisco Brennand, Gilvan Samico, Aluísio Braga, entre muitos outros artistas que fizeram parte deste importante movimento artístico lançado no Recife, em 18 de outubro de 1970. “A exposição é fiel à proposta de Ariano Suassuna, apresentando às novas gerações o trabalho pioneiro e engajado do autor, mostrando como ele propunha uma volta às raízes brasileiras, com profundo respeito à diversidade, às tradições de negros, índios e brancos, mas apresentando tudo de forma mágica, lúdica, e plena de humor — um humor que faz pensar. Uma lição de vida e de resultados positivos que devem ser mostrados para a sociedade polarizada na qual vivemos hoje”, afirma Denise Mattar.

Para os meses de agosto e setembro, o público terá um contato ainda mais profundo com este Movimento. É quando uma série de eventos denominados “Conversas sobre a Arte Armorial” e “Espetáculos de Música Armorial” entra na programação em paralelo à exposição, que fica ambientada no CCBB São Paulo até 26 de setembro. A rica programação conta com um evento especial – “Aula Espetaculosa – do Mendigo ao Pintor” – apresentada por Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano, em que o artista plástico retoma e desdobra seus caminhos na arte a partir de uma primeira influência armorial de seu pai e de artistas da época e atuais. Esta série de eventos apresenta e recria para o público do CCBB São Paulo a atmosfera de compartilhamento de ideais e a efervescência cultural da época, capitaneada por Ariano Suassuna e os artistas envolvidos.

“Conversas sobre a Arte Armorial” será um ciclo de encontros teóricos/temáticos que abordará a criação Armorial nos diversos gêneros: Literatura, Teatro, Música, Dança e Artes Visuais. Para explorar a versatilidade do Movimento Armorial e a interlocução com as várias linguagens artísticas, o curador convidado é o poeta, professor, ficcionista e ensaísta Carlos Newton Júnior, um dos consultores da exposição e especialista na obra de Ariano Suassuna. “Ao promover uma retrospectiva dos 50 anos do Armorial, a exposição deixa claro que a poética do Movimento idealizado por Ariano Suassuna continua viva e fecunda, indicando uma direção que vem sendo seguida por artistas de mais de uma geração, cada um deles percorrendo o seu próprio caminho. Não há que se falar, portanto, em uniformização ou tolhimento à liberdade criadora, muito pelo contrário. A riqueza inesgotável da cultura popular, fonte maior da arte armorial, com seus elementos ibéricos, indígenas e africanos, induziu a criação de uma poética aberta, que nos liga, em última instância, tanto à tradição da cultura mediterrânica quanto às tradições da arte popular de países do terceiro mundo”, diz Carlos Newton Júnior.

A série Espetáculos de Música Armorial reúne músicos de altíssima qualidade e que atuam em variados estados brasileiros, que apresentam no palco novos, e os já consagrados, compositores de música Armorial. Da Paraíba, de Curitiba, do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

A coordenação geral da programação dos eventos é da diretora Regina Rosa de Godoy, idealizadora e produtora executiva da exposição. “Levar esta exposição para São Paulo, cidade que sempre recebeu e acolheu milhares de nordestinos, é levar um pouco da terra, do sotaque, da alegria, da esperança e da brasilidade do nordeste. E uma grande responsabilidade apresentar esta efervescência cultural do Movimento Armorial para as novas gerações em variados estados, valorizando e ampliando o olhar para a cultura popular. Como filha e neta de nordestinos levar esta exposição para o CCBB São Paulo é unir mundos em torno do armorial, diz Regina Godoy.

PROGRAMAÇÃO

A EXPOSIÇÃO

Ao entrar no CCBB São Paulo o público é recebido pela Onça Caetana, elemento cenográfico inspirado nos desenhos de Suassuna, e que é a anfitriã da exposição.

Organizada em núcleos, a mostra toma conta de todo o CCBB São Paulo. Em cada um deles foi definido um tratamento expográfico exclusivo que traz à tona a diversidade, as tradições e as mais representativas raízes da cultura popular nordestina, tal qual idealizado por Ariano Suassuna. E, conforme explicitado pela produtora Regina Rosa de Godoy, de forma mágica, lúdica e plena de humor.

A imersão do visitante no fascinante universo da arte Armorial começa no Quarto Andar, com o núcleo Ariano Suassuna, Vida e Obra, que traz uma completa cronologia ilustrada, livros e manuscritos do autor e vídeos de suas famosas aulas-espetáculos. Um mergulho cultural no fértil imaginário criativo do mestre. Nesta etapa, também ganha destaque o alfabeto sertanejo, criado com base na pesquisa Ferros do Cariri, uma Heráldica Sertaneja.

O Terceiro Andar é dedicado aos figurinos criados pelo artista plástico pernambucano Francisco Brennand (1927-2019) para o filme A Compadecida (1969), primeiro longa-metragem dirigido por George Jonas baseado na consagrada peça Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Além de 12 desenhos realizados em nanquim aquarelado, são apresentados também figurinos dos cinco principais personagens da história. A indumentária da Compadecida é original do filme, já os figurinos do Palhaço, Diabo, João Grilo, e Emanoel – o Cristo Negro, foram recriados especialmente para a exposição pela figurinista Flávia Rossette. O público também poderá assistir cenas do filme A Compadecida, que reunia um elenco famoso na época, incluindo Antonio Fagundes, Armando Bógus e Regina Duarte, e fotos da filmagem realizada em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco.

No Segundo Andar são apresentados os dois momentos do Movimento Armorial, a chamada Fase Experimental (1970-1974) e a Segunda Fase (1975 – 2000). “Fase Experimental” apresenta o início do movimento que foi lançado no dia 18 de outubro de 1970 com uma exposição de artes plásticas e uma apresentação da Orquestra Armorial. Entre os artistas plásticos desse período estão representados: Aluísio Braga, Fernando Lopes da Paz, Miguel dos Santos, Fernando Barbosa e Lourdes Magalhães.

Há, também, a Sala Especial Samico, um destaque dado pela curadoria da mostra, acentuando a coerência e permanência do trabalho de Gilvan Samico (1928-2013), alinhado desde os anos 1970 até 2013, aos princípios do Armorial. Muito conhecido por suas xilogravuras o artista também é representado na exposição por pinturas.

Neste módulo é também resgatado o trabalho da Orquestra e do Quinteto Armorial, grupos que atuaram com grande sucesso, criando uma música erudita com influência popular.

O premiado Quinteto Armorial teve como integrantes figuras consagradas da música, como o maestro, violonista e compositor Antônio José Madureira e o multiartista Antônio Carlos Nóbrega. O grupo gravou quatro LPs, discografia que a exposição revisita com capas de discos, além de fotos e instrumentos musicais.

A “Segunda Fase” do Movimento Armorial, também apresentada no Segundo Andar do CCBB SP, reúne as iluminogravuras de Ariano Suassuna, as litogravuras, cerâmicas e tapeçarias de sua esposa Zélia Suassuna, pinturas de Romero de Andrade Lima, de Manuel Dantas Suassuna, e espetáculos do Grupo de Dança Grial.

A palavra iluminogravura é um neologismo criado por Ariano Suassuna mesclando as palavras iluminura e gravura. Nesses trabalhos é possível ver uma faceta pouco conhecida de Ariano, o artista plástico, interagindo com o escritor. O autor produziu dois álbuns, cada um contendo dez pranchas: Sonetos com Mote Alheio (1980-84) e Sonetos de Albano Cervonegro (1985-87) que juntos formam uma autobiografia poética.

As Ilumiaras (outro neologismo criado por Suassuna) são locais de arte e cultura que foram implementados por Ariano quando Secretário da Cultura de Pernambuco. As Ilumiaras Acauhan, Jaúna, Zumbi, Coroada e Pedra do Reino são apresentadas através de painéis fotográficos.

A dança é retratada em fotos, figurinos e projeções, através do Balé Grial, criado por Ariano e pela bailarina e coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo em 1997.

No Primeiro Andar está o módulo Armorial – Hoje e Sempre, reunindo produções de Cinema e TV, realizadas a partir das peças teatrais de Suassuna, como Farsa da Boa Preguiça, A Pedra do Reino, O Auto da Compadecida, e o espetáculo Lunário Perpétuo de Antônio Nóbrega.

No Subsolo o público se encantará com o módulo Armorial – Referências, contemplando a beleza das xilogravuras, assinadas, entre outros, por J.Borges, Mestre Noza e Mestre Dila, entre outros, e também a Cidade de Cordel, criada especialmente para a exposição por Pablo Borges, filho de J.Borges. Trata-se de um espaço instagramável que permite uma lúdica viagem pela cultura popular, com seus causos e singularidades.

Finalizando a exposição há referências a folguedos populares, como o Maracatu, o Reisado e o Cavalo-Marinho, reunindo máscaras, trajes, fotos, vídeos, estandartes e adereços. Importante lembrar que a mostra conta com obras de colecionadores particulares, artistas e instituições que disponibilizaram obras à exposição Movimento Armorial 50 Anos, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), Oficina Brennand, Manuel Dantas Suassuna, Familia de Gilvan Samico, Diogo Cantareli, Maria Paula Costa Rêgo, J. Borges, Lourdinha Vasconcelos, entre outros.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O conceito da exposição foi traçado pela premiada curadora Denise Mattar, que fez um minucioso trabalho de pesquisa e garimpagem no vastíssimo acervo do Movimento para rememorar – com delicadeza, encanto e graça – a riqueza dos saberes e fazeres culturais impregnados na arte Armorial. A expografia e arquitetura ficaram sob a responsabilidade do designer Guilherme Isnard. A consultoria é do artista plástico Manuel Dantas Suassuna (filho de Ariano Suassuna) e do poeta, ficcionista, ensaísta e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Newton Júnior. Já a identidade visual é assinada por Ricardo Gouveia de Melo e Ana Lucas. Por fim, projeto e coordenação geral é da produtora Regina Rosa de Godoy, diretora da empresa R. Godoy Marketing e Cultura: “Levar esta exposição para São Paulo, cidade que sempre recebeu e acolheu milhares de nordestinos, é levar um pouco da terra, do sotaque, da alegria, da esperança e da brasilidade do nordeste. E uma grande responsabilidade apresentar esta efervescência cultural do Movimento Armorial para as novas gerações em variados estados, valorizando e ampliando o olhar para a cultura popular. Como filha e neta de nordestinos levar esta exposição para o CCBB São Paulo é unir mundos em torno do armorial, diz Regina Godoy.

A mostra “MOVIMENTO ARMORIAL 50 ANOS” surgiu com um compromisso ousado: reapresentar ao público, sobretudo às novas gerações, a proposta singular e desafiadora de Ariano de criar, há pouco mais de cinco décadas, uma arte erudita a partir das mais autênticas e tradicionais manifestações artístico-culturais populares do Nordeste e de outras regiões do país. Concebida para marcar o cinquentenário do Movimento Armorial, comemorado em outubro de 2020, o projeto teve seu lançamento postergado devido à pandemia de Covid-19, e chega em São Paulo após ter passado pelo CCBB Belo Horizonte e Rio de Janeiro com enorme sucesso. Após São Paulo, a mostra MOVIMENTO ARMORIAL 50 ANOS segue para o CCBB Brasília.

Do preto e branco das xilogravuras, passando pelo multicolorido dos ornamentos e fantasias das festas populares e pelas coreografias das danças. Pelos ritmos dos cantos e da música, de sons de rabeca, pífano e viola. Pela sonoridade dos versos dos cordéis e dos cantadores. Todos os caminhos conduzem a uma experiência única. Uma trilha cultural sem fronteiras, como a ideia plantada, lá atrás, por Ariano e que, agora, chega revigorada, pouco mais de 50 anos depois, à exposição

A exposição oferece ainda outro presente para o público: quem quiser pode fazer o tour pela exposição ouvindo duas horas de musical Armorial acessando o código QR localizado em alguns lugares da mostra. A playlist está no Spotify do Banco do Brasil e oferece o espectador mergulhar ainda mais no eclético, múltiplo e fantástico universo do Movimento criado, em 1970, por Ariano Suassuna. Só conferir no link abaixo:

ACESSIBILIDADE

A exposição Movimento Armorial 50 Anos segue padrões de acessibilidade e inclusão. Contará com audioguia bilíngue e com recursos do aplicativo Musea, plataforma de conteúdo voltado para exposições, que permite uma melhor inserção nos conteúdos, com audiodescrição, visita em libras, além de trazer mais informações, como curiosidades e visitas virtuais

Período da Exposição: de 20 de julho a 26 de setembro de 2022
Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo
Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico de São Paulo.
Horário de funcionamento: todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças.