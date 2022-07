Procon Itinerante atendeu 296 pessoas no Jardim Centenário e estará no Itapegica nesta quarta

A van do Procon Itinerante, equipamento móvel que visita um bairro diferente de Guarulhos toda quarta-feira, realizou 296 atendimentos somente no dia 29 de junho no Jardim Centenário. Nesta quarta (6) o veículo, que costuma apresentar alta procura nos bairros em que estaciona, estará no Jardim Itapegica, na praça Leônidas P. Figueiredo, próximo à UBS Cavadas, das 10h às 16h.

Entre os serviços oferecidos pelo Procon Itinerante estão registro de denúncias, abertura de processos, esclarecimento de dúvidas, desbloqueio da Nota Fiscal Paulista e orientações gerais sobre as relações de consumo.

Os agentes do órgão irão visitar ainda o comércio local para verificar eventuais denúncias de munícipes sobre empresas em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

O atendimento do Procon Guarulhos pode ser feito também pelo site www.procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.