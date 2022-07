Dia da Pizza merece um roteiro especial para comemorar em Guarulhos

Napolitana, romana ou bem brasileira: não importa a nacionalidade, a pizza é sempre bem-vinda! Há quem prefira os sabores mais clássicos, como marguerita ou calabresa, por isso o HOJE preparou um roteiro com quatro pizzarias em Guarulhos que terão opções variadas para o Dia da pizza, comemorado neste domingo (10).

Dificilmente alguém não gosta das redondas. São democráticas e há diversas opções para todos os gostos. Neste Dia da Pizza, comemore pedindo uma seja qual for o sabor preferido, pois as indicações de lugares para pedir a sua favorita não vão faltar. Confira:

Donna Pizza

Além de contar com o serviço de delivery, a Donna Pizza também oferece 57 sabores de pizzas salgadas e 10 doces no cardápio. Uma das principais é a Pizza Donna Patroa, que acompanha calabresa, bacon, cebola, catupiry original, mussarela, tomate, manjericão fresco e parmesão, em homenagem à proprietária Gisele Amaral.

Outro diferencial do estabelecimento são as pizzas de batata frita e escondidinho de carne seca. Sem contar que agora, a pizzaria lançou os Rolinhos Donna, que é feito de massa de pizza enrolada com o recheio que o cliente preferir!

Serviço:

Estrada Municipal, 535 – Mikail

Horários de funcionamento:

De terça-feira aos domingos: das 18h às 00h

Mais informações: (11) 2402-0007 / 95253-0313

–

DuePizza

A DuePizza, recém inaugurada em Guarulhos, traz em seu DNA a massa e o molho italianos com receitas de 1889 criada por Rafaelle Sposito com o sabor brasileiro dos produtos temperados de forma artesanal, sem o uso de realçadores de sabor ou aditivos químicos, e utiliza a metodologia de trabalho americana dos melhores fast-foods.

Pizza Portuguesa

O destaque é a Pizza Portuguesa, com massa e molho italianos cobertos com presunto sem gordura, ervilhas frescas, ovos cozidos na hora, cebola extremamente fina, azeitonas pretas e mussarela.

A pizzaria disponibiliza o atendimento delivery e também com retiradas no balcão da unidade. Aceitam cartão de crédito, pix e link de pagamento.

Serviço:

Rua Espanhola, 470 – Itapegica

Horários de funcionamento:

De segunda-feira a sexta-feira: das 11h às 23h e de sábados e domingos: das 17h às 23h

Mais informações: (11) 91359-2598

–

Empórium Pizzas

Uma das pizzas mais pedidas do estabelecimento é a Pizza Empórium, composta por peito e peru, mussarela de búfala, tomate seco e bacon. A casa tem 45 variedades de pizzas. Outros sabores tradicionais da pizzaria são as de cinco queijos, portuguesa, calabresa e mussarela.

A Empórium Pizzas também é delivery e entre os sabores especiais, estão a de carne seca, composta por carne seca com mussarela ou catupiry, além de camarão e rúcula, que acompanha mussarela de búfala e tomate seco.

Serviço:

Rua Caetano D’andréa, 331 – Centro

Horários de funcionamento:

De terça-feira à quinta-feira e domingos: das 18h às 00h; aos sábados e sextas-feiras: das 18h às 1h

Mais informações: (11) 2447-2002 /3493-8800.

–

Eureka Pizzaria

A Eureka Pizzaria possui um cardápio com mais de 60 variedades de sabores, sem contar as esfihas, os beirutes e as porções. A diferença da pizzaria é a qualidade, estão há mais de 30 anos no ramo. Trabalham com os melhores produtos do mercado.

A pizza destaque é doce: Nutella com morango. Além do atendimento de retirar e delivery, a Eureka conta com estacionamento e um amplo salão para a comodidade dos clientes no local.

Serviço:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 946 – Jardim Cocaia

Horários de funcionamento:

De terça-feira aos domingos: das 18h às 00h

Mais informações: (11) 2464-0016 / 97536-3963