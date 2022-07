Prefeitura abre mais 36 polos com Coronavac e amplia público para completar esquema vacinal

Com o recebimento de novo lote da vacina Coronavac, repassado pelo governo do Estado de São Paulo para Guarulhos, a Prefeitura ampliou os polos com o imunobiológico de cinco para 41 para a imunização de pessoas acima de seis anos de idade que iniciaram a vacinação contra a covid-19 com esse imunizante, bem como gestantes, que só podem receber a dose da Coronavac ou da Pfizer. Anteriormente, devido às poucas doses recebidas pelo município, a vacina era priorizada a crianças entre seis e 11 anos que receberam a primeira dose de Coronavac e só podem completar o esquema com ela.

As UBS Parque Cecap, Cidade Martins, Haroldo Veloso e Jurema, além do Ambulatório da Criança, já estão vacinando esse público desde o dia 28 de junho. A partir desta sexta-feira (8) também tornam-se polo as UBS São Ricardo, Flor da Montanha, Vila Fátima, Ponte Grande, Itapegica, Tranquilidade, São Rafael, Morros, Vila Rio, Primavera, Acácio, Cabuçu, Recreio São Jorge, Rosa de França, Palmira, Continental, Cambará e Taboão, localizadas nas regiões Centro e Cantareira.

Já nas regiões São João / Bonsucesso e Pimentas / Cumbica, as novas UBS com a Coronavac disponível são Bananal, Inocoop, Presidente Dutra, Santa Paula, Soberana, Carmela, Nova Bonsucesso, Cummins, Nova Cumbica, Cumbica II, Uirapuru, Nova Cidade, Jandaia, Dinamarca, Piratininga, Dona Luiza, Marcos Freire e Jacy. Os endereços das unidades podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Para completar o esquema vacinal é necessário ter tomado a primeira dose de Coronavac há pelo menos 28 dias e apresentar documento com foto e comprovante de vacinação.